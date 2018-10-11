每二個月須提報營運支出 黨產會將嚴審中影投資計畫

2018-10-11 14:05

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會在9日認定中影公司為國民黨附隨組織後，今天上午邀集中影協商，黨產會發言人施錦芳會後表示，未來中影所需的營運經費採2個月提報1次，由黨產會召開委員會審議。至於中影提到有多項投資計畫已在洽談，銀行融資盼能如期撥付，黨產會則請中影儘快提出投資計畫。

據悉，黨產會將嚴審中影仍在進行的投資計畫。

施錦芳表示，包括中影的「中台灣影視基地」OT案，中影梅花戲院的整修，還有與學校的建教合作案，相關計畫不可能現在才開始，一定討論了很長一段時間，已要求中影公司儘早提報相關計畫內容，由黨產會審議。都將請中影儘快提出來。

中影公司總經理林坤煌表示，不管是中影、還是轄下戲院的營運，費用未來都必須呈報給黨產會審議，「我們當然不喜歡這樣，但他們還是要這樣」，中影會尊重政策。

不過，中影將提出行政救濟，對此，施錦芳表示，尊重中影公司後續提出行政救濟權利，但黨產會也會在符合黨產條例、社會公義的前提下給予營運協助，除了要求中影16日前提報本月所需的營運經費外，也一併要求提報11、12月所需支出的預算規模，由黨產會審議，未來採取2個月核報1次。

施錦芳強調，與中影公司首次的見面能有這樣的溝通結果給予肯定，也能讓黨產會委員更加了解現階段中影的營運內容、規模，因為多溝通有助於加速審議，不至於影響中影公司的運作。

黨產會未來將進一步召開中影資產是否命其移轉為國有的聽證會，施錦勞說，中影會認定為附隨組織主要是資產來源來自日產，黨產會就此已做過調查，不過，因資產經變形轉換，經營者也改變，中影被推定不當取得的財產，黨產會將進一步認定用資產返還是股權返還，後續要進一步財務調查，委員會才能夠做討論。