男持AK47朝「柯文哲」金牌猛射 PO網炫命中3槍惹議

一枚印著「柯文哲」金牌被當靶射擊，金牌遭貫穿3洞，引網友議論。（圖擷自YouTube）

2018-10-11 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一段名為「●千楓政治樂活 -洛杉磯沙漠靶場槍擊柯文哲偽金牌三槍命中一槍擊中邊緣」影片，一名男子聲稱台北市長柯文哲「食言了」，決定將柯文哲上屆選舉的競選小物，一枚印著「柯文哲」金牌當靶射擊，金牌遭貫穿3洞，引網友議論。

YouTube頻道上近日出現一部名為「●千楓政治樂活-洛杉磯沙漠靶場槍擊柯文哲偽金牌三槍命中一槍擊中邊緣」，一名男子聲稱台北市長柯文哲很多事情都做不到，強調他「食言了」，決定將這枚印著「柯文哲」的金牌帶到洛杉磯沙漠靶場來擊毀，影片中男子展示多把槍枝，包含AK47、M16、G3等，拿AK47射擊柯文哲金牌時，還說「對付中共要靠這把槍了」。

男子逐一射擊完畢，在影片最後展示柯文哲金牌被子彈貫穿的畫面，這枚金牌遭子彈貫穿3孔，令人怵目驚心。

此影片引發網友議論，由於這YouTube頻道上經常分享台獨組織影片，被認為這影片是獨派人士所為，網友紛紛表示：「現在在幹的就是IS在幹的事」、「吊牌柯的名字，這可以告恐嚇罪」、「這種影片太誇張了吧，腦袋有事嗎」、「已檢舉此影片為恐怖主義﻿」、「PO這影片真的有認真思考過？」

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