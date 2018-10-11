玉山論壇演說 日眾議員盼台參加國際組織

台灣亞洲交流基金會日舉行「玉山論壇」，日本自民黨眾議員古屋圭司發表演說。（記者方賓照攝）

2018-10-11 13:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕第二屆玉山論壇今日在君悅酒店登場，受邀演說的日本自民黨眾議員古屋圭司表示，台日是患難見真情的朋友，會永遠支持台灣所有合作跟發展，不會讓台灣孤立無助，而台灣已在國際社會做出貢獻，也是APEC和WTO的成員，希望台灣能參加其他組織。他也點名，對於CPTPP（跨太平洋夥伴全面技術協定）、ICPO（國際刑警組織），他支持台灣參與。

古屋圭司表示，CPTPP是個非常有野心的計畫，能為區域建立一些規劃，而台灣已經在國際社會做出貢獻，也是APEC和WTO的成員，希望台灣能參加其他組織。而包括航空安全等議題也相當重要，不能讓任何國家安全出現真空狀態，他也支持台灣參加ICPO。

古屋圭司也提及台日之間的關係，他說，台日是患難見真情的朋友，他誠摯感謝台灣人在日本遭遇災難時的援助，過去30年來，台日關係更加增進，除旅行、航班往來，在遭遇天災時也會互相援助。也期望台灣人能重訪廣島、北海道等日前遭受天災的地區觀光。

而古屋圭司也提及東日本大地震後的核食問題，他說，台灣限制一些日本進口的食品，但希望這件事能趕快解決。