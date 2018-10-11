接見聖克里斯多福總督 總統：盼兩國一起貢獻國際社會

2018-10-11 13:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（Tapley Seaton）時表示，希望席頓總督繼續發揮影響力、給台灣最大的支持，讓台克兩國一起對國際社會，做出更多貢獻。

總統致詞時首先歡迎訪賓來到台灣、來到總統府，並表示，台灣是克國第一個建交的友邦，其中重要的推手，就是席頓總督。在1983年，克國獨立之前，席頓總督曾經陪同克國國家英雄、也是首任總理西蒙斯訪問台灣，之後在1987年再次來訪。

總統指出，今年是克國獨立35週年紀念，席頓總督相隔30年後再次訪問台灣，並且參加國慶典禮，對於台克邦誼來說，別具意義。她要代表台灣人民，表達最誠摯的歡迎。

總統提及，這兩年多來，台克兩國的合作交流不斷提升。除了在資通訊、教育文化等領域的合作有相當的成果，我們也展開新的合作計畫。像是去年在醫療方面，開始強化克國對慢性腎臟病的防治體系，今年起，也著手推動農業防災資訊傳播機制，要讓克國的農業可以提升因應氣候變異的調適能力。

總統指出，透過各項合作計畫，台克的夥伴關係越來越緊密。政府也籌組投資考察團到克國，鼓勵台商到當地發展，除了開創新商機，也加深兩國的邦誼。

總統感謝克國長期支持台灣的國際參與，她說，上個月，克國哈里斯總理再次在聯合國大會總辯論，為台灣仗義執言，「我們深深感謝」。

總統指出，席頓總督的來訪代表了對台灣的支持，也希望他繼續發揮影響力、給台灣最大的支持，讓台克兩國一起對國際社會做出更多貢獻。