蔡總統國慶演說 國民黨吐槽談拚經濟只有341個字

2018-10-11 12:36

〔記者施曉光／台北報導〕蔡英文總統昨日發表國慶文告，國民黨文傳會代理主委唐德明今日質疑，在蔡總統的通篇講稿中，台灣人民最關心的「拚經濟」，內容只有三百四十一個字，約十分之一強，令台灣人民失望，而且今日國內四大報中，也沒有任何一報對蔡英文的經濟談話有興趣報導。

唐德明指出，這個現象證實了蔡政府「拚經濟」是喊假的，而且根本沒有能力「拚經濟」，也因此蔡英文在國慶文告中只能請出「共維拉」救援執政無能，除此之外通篇演說空洞沒有新意，就像二十年前民進黨最喜歡講的一句老話，「一切都是阿共的陰謀啦！」

針對蔡英文提及民進黨執政前的經濟成長率是0.8%，現在連續四季超過3%，贏過韓國，已經不是四小龍最後，唐德明反駁說，經濟表現好不好，不能只跟自己比，還要看看世界大環境，目前全球經濟好轉，連國際貨幣基金、世界銀行、經濟學人都說這是近十年最佳經濟景氣與表現，就連美國如此先進龐大的經濟體都有單季超過4%的經濟成長率，台灣僅3%，實在沒什麼好驕傲的。

唐德明並表示，蔡英文曾說台灣經濟目前處在過去二十年來的最好狀態，但過去五年我國人均GDP指數增加率慘淡，蔡英文任內就拿下近五年倒數第一、第二的成績（一０六年1.47%，一０五年2.04%），可以說把台灣過去多年累積的財富揮霍殆盡，而且民進黨執政的經濟成長率已經證明不如馬政府時期，因此蔡英文的說法是「做夢才會有這種狀態吧！」