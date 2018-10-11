中市議員出書爆料 1994年議長選舉「1票2千萬」

2018-10-11 12:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議會民進黨長青樹何敏誠出版自傳，今日在議會舉辦發表會，書中爆料1994年第13屆議長選舉前夕，有人要與何「喝茶聊天」，實則出價2000萬元要買「議長票」，遭何當場拒絕，何敏誠自勉不受誘惑，才能有6連任的政治生涯。

何敏誠的口述自傳「議壇傳奇 閱讀何敏誠 蛻變的年代」新書發表會，由市長林佳龍親自寫序推薦，歷經2年編寫、採訪，詳述許多重要的軟硬體建設和政策推動，及各方勢力的折衝、妥協，共同推動大台中市政的許多故事。

書中更爆料，1994年第13屆市議員民進黨僅6席，正、副議長選舉極為激烈，銀彈滿天飛，國民黨兩派人馬都勢在必得，未獲藍營提名的議員以「無黨籍」參選議長，民進黨議員投票意向至為關鍵。

何敏誠回憶，「議長票」1票的行情價在500萬元，也可能加碼到800萬元；議長選舉前夕，某陣營人選派出何的友人親到何家「喝茶聊天」，遊說何投票給特定人選，一直到隔天8點還不死心，出價1票1000萬買何的「議長票」。

遊說的人還強調，車後行李廂那1000萬元現金馬上給何，何直接拒絕誘惑。但至議場投票現場，議長參選人親對何再加碼1000萬元、共2000萬元，何說不頭暈是騙人的，但一想到父親何春木的教誨，仍加以拒絕。

何敏誠說，事隔24年後再回想當時景況，慶幸自己把持得住，若收下那2000萬元，紙包不住火，將從此在政壇上難以立足與發展，只有嚴拒各種財色利益誘惑，與灰黑地帶的複雜，才有至今連任6屆議員的政治生涯。