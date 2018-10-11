玉山論壇》蔡英文：臺灣協助亞洲 亞洲協助臺灣

「玉山論壇」開幕式11日舉行，總統蔡英文應邀出席，並發表演說。（記者方賓照攝）

2018-10-11 12:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文今出席玉山論壇開幕致詞時，引用去年出席玉山論壇的菲律賓前副總統金哥納二世（H.E. Teofisto TiTo Guingona Jr.）談話提到，臺灣致力促進區域永續發展，展現「玉山論壇」和新南向政策「臺灣協助亞洲，亞洲協助臺灣」的精神，她認為這就是玉山論壇的重要性。

原定致詞完就要先行離席的蔡總統，今特地留下聆聽2014年諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）的演講，並接續在沙提雅提之後致詞。她提到，感謝沙提雅提的堅持，要求她留下來聽完演講，她覺得非常感動。

總統蔡英文說，此區域是世界經濟成長的引擎，並擁有全球一半以上的經濟，在很大程度上可以界定全球的方向，而這個區域正處於歷史的關鍵時刻。此外，全球貿易大國間日益緊張的局勢，也給我們帶來本世紀前所未有的挑戰；她認為，由於全球對相容性成長和永續性發展的需求不斷增長，印太國家更須加強合作，共同採取行動以塑造我們的未來。

蔡總統表示，在去年第一屆「玉山論壇」上，她特別強調一個與外界關係更緊密的臺灣，可以成為區域合作的動力。「一年後，我們已看到政策成果」；同時她也提及台灣與新南向國家在教育、觀光上交流，在過去一年有顯著增加，她相信這類的民間交流有助各國人民間的溝通和了解。

總統表示，她很高興看到臺灣的公私部門，合力與區域間分享臺灣的技術，去年臺灣和新南向國家已簽署69項備忘錄及意向書。台灣在區域內的貿易也在成長中。僅去年一年，臺灣和新南向國家的雙邊貿易總額成長約15%；臺灣赴新南向國家的投資成長54%；新南向國家來臺投資則成長15%。

總統說，我們不僅是投資夥伴，也建立了長期的夥伴關係，讓區域的現今和未來都受益。臺灣與新南向國家建立或重建合作關係，幫助他們建立農業、公共衛生和資訊與通訊科技能力。幾十年後，當下一代問我們在歷史這重要時刻做了什麼，答案就是我們今天共同採取的行動。

總統強調，「玉山論壇」就是我們對「新南向政策」和區域承諾的見證。相信今年的論壇將展現臺灣政府、民間部門和公民社會，對促進區域未來永續性發展的努力。