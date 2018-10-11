全國罕見！花蓮秀林鄉長「用很兇」 4年換6位

花蓮縣秀林鄉第17屆鄉長任期僅剩2個月，4年來已「用掉」5位鄉長，「第6位鄉長」蔡光輝今宣布就職。（記者王峻祺攝）

2018-10-11 12:25

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林鄉第17屆鄉長任期僅剩2個月，4年來已「用掉」5位鄉長，「第6位鄉長」蔡光輝今宣布就職，正式取代花蓮萬榮鄉長連換5位的「用很兇」寶座，成為花蓮縣內地方自治史上，一屆鄉長換過最多人的山地鄉。

2014年九合一選舉，秀林鄉選出第17屆鄉長李春風，但她因涉嫌賄選，一審被判當選無效，並趕在2015年9月底閃辭，再度投入補選行列，期間縣府派任王國洲代理52天鄉長；同年11月14日李以45.46％得票率再度當選。

李春風在2015年11月19日二度就職後，隔年7月26日再因同件賄選案遭最高法院判刑3年半、褫奪公權5年定讞，判決當選無效需解職入獄服刑；縣府委派具有26年公職經驗、補選以些微票數落敗李春風的前鄉公所社會課長蔡瑞光代理。

2017年8月30日風光接任代理鄉長一職的蔡瑞光，今年5月卻無預警遭縣府解職，同月14日由縣府秘書李繼生交接，短短就職不到9個月黯然下台，外傳是對縣府委託台泥廠燃燒廢輪胎意見相左，加上保守處理鄉內新設土資場而被撤換。

隨後李繼生接任不到5個月，花蓮縣代理縣長蔡碧仲今改任命「家世清白」、教職人員退休的蔡光輝新任代理鄉長；監交人花蓮縣府副秘書長陳志強致詞時強調，盼蔡光輝能夠維持「行政中立、選務中立」，不能因代理而耽誤年底選舉。

部落人士透露，秀林鄉選情一向丕變、複雜，且在外界眼中手法多半「不太乾淨」，猜測以「行政中立、端正選風」為圭臬的代理縣長蔡碧仲有意遏止歪風，才會換掉前縣長傅崐萁人馬，改由退休公教人員蔡光輝接任。

秀林鄉第17屆、第6位代理鄉長蔡光輝，畢業於高雄師範大學英文系，曾任秀林國中英文教師、總務主任並擔任族語認證委員、評審及講師，更獲多項文學獎，出版過「箭海無涯」一書，目前為東華大學原住民語言中心族語教師及陶樸閣部落會議主席。