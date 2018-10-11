打臉當年朱「儘速審議」深澳電廠？ 侯友宜：能源政策可用減法思維

2018-10-11 12:07

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午到板橋區傳統市場掃街拜票，侯友宜從選舉以來持續狂打深澳燃煤電廠議題，立委段宜康昨在社群頁面上質疑，侯友宜打臉當年對深澳燃煤電廠裁示「儘速審議」的時任行政院副院長朱立倫；侯友宜上午受訪時仍堅持深澳燃煤電廠是環境學者口中的「殺人電廠」，抱持反對態度。

段宜康昨在社群頁面上直指，2009年行政院副院長為朱立倫，其主持「節能減碳推動會議」時，對深澳燃煤電廠裁示「協調相關部會，儘速審議」；媒體今問及侯友宜現在的反對態度是否是打臉當年的朱立倫，侯友宜未明確回應這部分，其僅表示，深澳燃煤電廠在2025年才會啟用，還有7年，這7年間蔡政府說沒有缺電，然後又說缺電一定要蓋深澳燃煤電廠，這種政策決定過程反覆，很多學者專家，包括經濟部長官們說過，不蓋的話備用容量只會少0.1%，「我是在想備用容量有必要用市民健康去交換嗎」，國際趨勢是減碳，為什麼不跟著國際趨勢來走，而是要蓋環境學者所說的殺人電廠。

實際上同位於新北市的林口電廠也是燃煤，侯友宜對該電廠未有明確反對意見，媒體提問侯的能源政策想法為何？侯友宜指出，能源政策不一定要用加法思維，也可以想想用減法思維，首爾花兩年時間省了一座核電廠，如果用1000億蓋深澳燃煤電廠，每年要花200億燃料費用，若用這些錢來扶持節能產業，讓社區、公民都能夠創能、節能，相信一定可以達到（用電）目標，能源政策不一定要用加法思維。