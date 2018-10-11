六都住宅政策評比 這4位參選人一分都沒有

2018-10-11 11:30

〔記者鍾泓良／台北報導〕距離年底九合一選舉不到50天，社會住宅聯盟今天召開記者會，公布拜訪六都市長參選人的住宅政策評比，其中5顆星的市長候選人為台北市長參選人柯文哲、姚文智、新北市長參選人蘇貞昌及侯友宜，而國民黨台北市長參選人丁守中則是落到3顆星。然而，國民黨台中市長參選人盧秀燕、高雄市長參選人韓國瑜、陳其邁、台南市長參選人黃偉哲都未接受住盟訪談，因此屬於一顆星都沒有。

住盟表示，今年8月他們公布「民間版住宅政策白皮書」，提出五大訴求，分別為「實價登錄2.0修法」、「租稅引導空屋釋出」、「落實可負擔租金」、「持續推動社會住宅」、「學生居住問題納入住宅政策」。

住盟於8月底至10月初開始拜會6都13市長參選人，其中僅有盧秀燕、黃偉哲、陳其邁及韓國瑜未回應；其餘經過訪談後，住盟再透過訪談結果及訴求執行意願來做評比。

5顆星的市長參選人為柯文哲、姚文智、蘇貞昌、侯友宜；4顆星從缺；3顆星為丁守中、桃園市長參選人鄭文燦、台南市長參選人高思博及台中市長參選人林佳龍；2顆星為桃園市長參選人陳學聖；盧秀燕、韓國瑜、陳其邁、黃偉哲則是1顆星都沒有。

台灣社會福利總盟秘書長孫一信表示，「實價登錄2.0修法」、「租稅引導空屋釋出」屬於除弊政策，「落實可負擔租金」、「持續推動社會住宅」、「學生居住問題納入住宅政策」屬於興利政策，但其中半數以上參選人對於除弊政策都模糊以對或不願回應，凸顯台灣選舉「興利易、除弊難」的文化。

社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱表示，社會住宅方面，住盟認為數量問題還是不可迴避的問題，他強調不是要參選人開天文數字，而是必須有基本目標，又如何去達成，他點名，丁守中、陳學聖、高思博應提出具體數字目標。

另外，彭楊凱也點名，丁守中、姚文智、高思博、侯友宜及陳學聖都過分誇大都更、容積獎勵換回公宅，他提醒「天下沒有白吃的午餐」，如果只把這個當作政策手法，那是不切實際。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，對於沒有接受訪談的參選人，也務必要提出自己的住宅政策，「不會因為南部就沒有住宅政策的問題」，也強調選後也會針對當選人執行狀況繼續監督。