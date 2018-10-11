大學學生會籲參加青年論壇 柯P：11月8日請假選舉後再處理

台北市長柯文哲出席大安老人服務暨日間照顧中心開幕活動，柯文哲媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

2018-10-11 11:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰激烈，十餘所大學學生會昨聯合發出聲明，呼籲台北市長柯文哲出席將在21日舉辦的「雙北市長青年論壇」，就年輕族群關注的青年勞動、青年住宅、交通等議題提出政見。柯文哲今早受訪直言，活在世界上也不是人家叫你做啥就一定要做，他也知道大家都很想辯論，等他11月8日請假選舉後再處理，現在還是專心市政，像今天早上還在討論環狀線。

柯文哲今早出席「大安老人服務暨日間照顧中心開幕活動」前接受媒體聯訪，被問及為何不參加「雙北市長青年論壇」，柯表示，我知道大家想辯論，該辯的還是辯，但想說11月8日請假後專心處理，現在還是每天照市政行程走。

對於十餘所大學學生會昨發出聯合聲明，柯則說，看看吧，常常是這樣，活在世界上也不是人家叫你做，你就一定要做。

媒體質疑柯文哲會不會拖著拖著就把辯論一事拖掉？柯強調「不會！」他算過至少會參加三場，公辦的就兩場，那雖然是政見發表會，但還是有交叉12分鐘兩輪，有辯論的形式，若要另外辦理也有說同意，反正11月8日請假後再弄，目前仍是市政為主，今早還在討論環狀線，沒有浪費太多時間在選舉上。

此外，民進黨參選人姚文智昨受訪指近期掃街感受到基層回歸，媒體問柯會不會擔心綠營支持者流失？柯沒有正面回應，僅說自己把這場選舉當成政治文化改變，隨即話鋒一轉說，現在他的財務監督委員會設立了，近期會開始公佈整個競選經費。

他並隔空向姚文智及國民黨參選人丁守中放話，「我看兩位候選人趕快回去整理帳目，到時候我公布，會要求你們也要公佈。」

至於姚文智昨還說丁和柯的立場都比較親中，因此棄保效應會是棄丁保柯？柯對此表示，人家講的話 不見得每一樣都要評論，反正忍耐到11月24日就知道了。

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