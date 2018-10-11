美中衝突有長期化趨勢 賴揆：持續努力穩定金融市場

2018-10-11 11:21

〔記者李欣芳／台北報導〕針對美中貿易戰的衝突擴大，引發台股及國際金融市場波動，行政院長賴清德今天上午表示，美中衝突與對抗有長期化趨勢，政府相當重視整體情勢發展對台灣的可能影響。

賴揆說，關於近兩天金融市場大幅波動，請政院副院長施俊吉必要時召集中央銀行、金管會、財政部等相關財金單位，在穩定金融市場方面仍要持續努力，讓台灣社會在這波中美貿易衝突所衍生的各種副作用中，不致受到太大衝擊，讓台灣社會持續穩定。

賴清德今天上午主持行政院院會，聽取外交部就「美中政經關係情勢分析」報告，並做以上裁示。

他表示，美中衝突與對抗有長期化趨勢，政府相當重視整體情勢發展對台灣的可能影響，總統已召開國安高層會議研議對策，並於昨天國慶演說中公開宣示國家發展方向。

賴清德說，行政院將秉持蔡總統於昨天國慶演說中所指示，以「求穩、應變、進步」等原則因應，持續強化國家安全、強化經濟實力、強化社會安全網，壯大台灣，厚植實力，以提升台灣在國際上的不可替代性，確保台灣永續生存，並且致力維護兩千三百萬人民自由民主的生活方式，維持台海和平與區域穩定，讓台灣在世界上變得不可或缺，也不可取代。

他強調，危機也是轉機，台灣在這波中美貿易衝突中 除了要遵照蔡總統的指示，讓台灣成為不可或缺的地位外，也要確保台灣產業在全球供應鏈上的重要角色，並請經濟部等相關部會，持續解決五缺問題，歡迎台商能回到台灣投資，如果台商基於客觀條件，選擇東南亞或其他國家投資，政府也應予以協助。