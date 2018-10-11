舊監委聲請年改釋憲 新監委批：恣意擴張監察權

2018-10-11 11:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院會9日以14票比11票通過年金改革法案釋憲聲請案，11名蔡政府提名的監委今天發出聲明表示深感遺憾，他們強調，監察院行使包括釋憲聲請在內之職權時，應摒棄本位主義，遵憲守法，避免恣意擴張監察權，而破壞我國憲政體制下之五權分立與平衡。

新監委表示，在10月9日院會前，10月5日司法院大法官第1482會議針對監院提出黨產釋憲聲請案，決議不受理。提案委員對不受理理由大肆抨擊，但若深究大法官不受理理由，與9月2日監院司獄委員會的決議理由不謀而合。

新監委指出，年改釋憲聲請案和黨產釋憲聲請案與監察院「行使職權」無關，因憲法第97條及憲法增修條文第7條明定的監察權為糾正、彈劾、糾舉及審計權（由審計部行使）。

至於提案委員所主張憲法第95條調閱權及第96條調查權，均係以行使監察權為前提，為監察權輔助性權力。又年改釋憲聲請案和黨產釋憲聲請案同樣與監察院「適用法令」無涉，因無論年改法案或黨產條例，均非監察委員行使調查權所需適用法律。

新監委說，81年修憲後，監察院已由原來的民意機關轉型為準司法機關，自不得僅以反映大量人民陳情為聲請釋憲之理由，否則無異無視大審法第5條第1項第2款規定（人民憲法上之權利受不法侵害時，應依法定程序提起訴訟，待用盡審級救濟後，始得聲請釋憲），使之形同具文。