林姿妙疑涉濫用第二預備金 民進黨立委赴監院告發

2018-10-11 10:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨宜蘭縣長參選人、現任羅東鎮長林姿妙遭媒體踢爆涉嫌違法濫用第二預備金556萬元，民進黨立委鄭寶清、高志鵬、陳亭妃、蔡易餘等人今天到監察院告發林姿妙濫權瀆職，涉嫌違反「預算法」及「貪污治罪條例」，要求監委立案調查。

高志鵬表示，林姿妙涉嫌動用第二預備金綁樁，為遂行其選舉目的，在宜蘭其他鄉鎮灑錢，從事與羅東鎮公所業務完全不相干的補助。他強調，第二預備金是鎮民的救命錢，5、600萬元的錢卻補助與羅東鎮民無關的活動，監察院應該儘速調查，還給羅東鎮民一個公道。

蔡易餘指出，第二預備金僅在「原列計畫費用因事實需要修訂致原列經費不敷時」、「原列計畫費用因增加業務量致增加經費時」、「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時」，換句話說，是「救急、臨時有需要」，怎麼會用在其他鄉鎮的廟宇的活動，如果鎮長要去資助其他廟宇的活動，應該要用自己的錢，怎麼可以動用鎮公所的錢？

民進黨立委強調，要成為縣市大家長，除要提出縣政規劃，還要有清廉的從政要求，林姿妙濫用鎮庫早經鎮代表會提出質詢，又有媒體揭發，更有鎮民提告，顯然做了最壞的示範， 根本已經不符合擔任縣長的資格，林姿妙若要繼續選下去，就必須要誠實面對縣民質疑與司法調查。