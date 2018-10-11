時力踢爆 診所逼員工抄病患個資連署愛家公投

時代力量踢爆某位於新北市中和區的中醫診所老闆娘要求員工抄寫病歷到愛家公投的連署書。（記者蘇芳禾攝）

2018-10-11 10:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕反同團體發起的愛家公投連署日前成案，時代力量今天召開記者會，踢爆一間位於新北市中和區的中醫診所老闆娘，擔任台北靈糧堂輔導中心顧問，這名老闆娘要求包括C小姐等員工，將病患個資抄寫到愛家公投連署書。時代力量中和區議員參選人張祐銓表示，C小姐向老闆娘告知這樣的行為不妥之後，老闆娘竟然還恐嚇員工，並且在9月違法解僱C小姐，呼籲主管機關應該嚴查。時代力量在記者會後也前往中選會遞交相關證據資料。

中央選舉委員會於日前公佈「婚姻限定一男一女結合」、「國中小不實施同志教育」、「婚姻以外其他形式保障同性生活權益」三案連署數，雖然有部分死亡連署，不過高於成案門檻，確認進入11月24日第三階段，也就是能夠和年底選舉合併進行。不過現在卻有診所員工出面踢爆，老闆娘要求診所員工拿病歷抄寫連署書。

當事人C小姐今天現身時代力量記者會，她表示，自己於今年8月底擔任這間位於中和的中醫診所櫃檯小姐，院長夫人叫她和同事抄寫病患的個資到愛家公投連署書上，朋友透過臉書告訴她這樣的行為違法，也有其他病患看到抄寫的過程。

C小姐向老闆娘反應不妥後，老闆娘說，這些病歷資料都是經過當事人同意，並且在9月28日違法解僱C小姐，甚至恐嚇若把事情鬧大，就要叫院長讓整個中醫界都知道你是什麼樣的人。C小姐出示她與老闆娘的對話記錄，以及老闆娘要她抄寫的連署書照片說，希望透過這場記者會討回應有公道，讓社會大眾知道，可能只是看個醫生，病歷就被拿去用在連署書上。

張祐銓表示，經過調查後發現，這個中醫診所的院長和老闆娘都是「士林靈糧堂」成員，這樣的惡質連署絕對不是個案，請中選會務必要嚴查所有連署書。相關行為涉及讓公務員登載不實、盜用個資、偽造文書等等，此外也涉及不當解僱和恐嚇。

根據時代力量所調查的資訊，這間中醫診所的老闆娘是一名心理諮詢師，在台北也另有診所，擔任台北靈糧輔導中心顧問、士林靈糧堂協談中心督導，專長為個別治療、家族治療和專業督導。

時代力量新北市新泰五林區議員參選人唐聖捷表示，這種大量偽造公投連署書的方式，跟國民黨三公投案大量出現的「死亡連署」（連署人在公投發起前已經死亡）根本如出一轍，都是濫用手上的個資。台灣好不容易讓性別平權和婚姻平權走到現在，出現曙光，絕對不能讓這些名為愛家，實為歧視的公投案通過。

時代力量發言人李兆立也引用聖經上的話說，「你們不可偷盜，不可欺騙，也不可彼此說謊。」這樣盜用個資抄寫連署書的作為，不僅違法，也違反上帝戒律。

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