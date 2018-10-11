國慶幕後維安森嚴 罕見特勤女狙擊手曝光！

國慶大典上，總統府露台出現女狙擊手（前）擔任警戒任務。（資料照）

2018-10-11 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕國慶大會昨在總統府前登場，大會現場維安森嚴，狙擊手與觀測員在總統府露台不時出現，維護現場安全與秩序，其中的女狙擊手也意外成為焦點。

總統府露台昨天出現狙擊手擔任警戒任務，負責國慶大會維安，狙擊手一身黑衣，趴在屋頂上，舉起長槍從制高點緊盯府前。

綜合媒體報導，國慶大典是維安單位一年中最重要的勤務之一，特勤單位一向低調，遑論是狙擊手，而國慶大會也成為狙擊手極少數會曝光的勤務。

近年特勤單位廣招、培養女狙擊手，若具有熟悉山地、叢林等地形，更是被鎖定的對象，女狙擊手除了體能和機械方面較不如男性，冷靜、穩定度都更勝於男性。

國慶大會上，觀禮台政要雲集，府前有僑胞、民眾觀禮，維安勤務複雜。地面上由憲、警負責，在總統府左右兩側樓頂也部署特勤中心的反狙擊組人員，全程用望遠鏡搜索廣場和周邊高樓各角落。當現場有槍枝擊發，反狙擊組人員會蒐集槍聲，電腦換算判別聲音方向，狙擊手此時立即反狙擊，讓暗殺、破壞行動失敗。典禮結束後，勤務人員將狙擊槍等裝備收納後，便悄悄撤離。

女性特勤人員意外成為嬌點。（資料照）