談選情 姚文智：感受到七、八成泛綠選民漸回流

2018-10-10 23:59

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今晚在政論節目指出，今年選舉比起往年，深受社群媒體活絡、網軍帶風向影響，連同台北市在內等其他縣市，綠營選情之所以緊繃，是因綠營支持者「不講話」，全面陷入「沈默螺旋」，各縣市泛綠選民至少各有15%至20%尚未表態；但姚認為，近來街頭掃街拜訪都能感受北市綠營選民漸回流，比率達七、八成都不為過。

談到總統蔡英文的雙十文告，姚文智表示，他就希望蔡總統可以多提一些，例如何謂「妥協」，舉凡「九二共識」與「兩岸一家親」就是印證，但社會瀰漫的氣氛好像覺得無妨，認為這可以讓我們與中國的關係更好。

針對國民黨議員秦慧珠邀請柯文哲參加競總活動，姚文智認為，綠營在北市至少有三成支持者，北市選舉三足鼎立的局勢非常清楚，這場選戰最後會變成兩種選擇，一是台灣主體路線，另一是親中路線，因此所謂的「棄保效應」將發生在柯文哲與丁守中之間。

他提到，柯文哲常說要超越藍綠，但其實是在操作藍綠，推測柯將逐漸往藍營靠攏，與丁守中共同瓜分選票。

姚文智分析，今年2018年選舉，比起往年，深深受社群媒體發達、網軍帶風向影響，以致選舉聲量出不來，包括台北市在內等其他縣市，如宜蘭縣、高雄市及新北市等，綠營選情之所以呈現緊繃態勢，是因為綠營選民「不講話」，不願表態，全面陷入「沈默螺旋」，評估全國各縣市泛綠選民至少有15%至20%不表態，選擇靜默繼續觀察。

但姚也認為，近來每天在街頭掃街拜訪都能感受到，綠營選民漸回流，比率達七、八成都不為過。