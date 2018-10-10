董森堡競選服務處成立 8歲女娃力挺喊「凍蒜」

2018-10-10 23:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議員參選人董森堡今天成立競選服務處，沒有大陣仗的舞獅鑼鼓，卻有來自各領域的好友相挺發聲，一名8歲女童站台自告奮勇上台力挺，她高舉右手輕聲嗲語「森堡叔叔是個好人」，大有千軍萬馬之勢。

出身媒體工作的董森堡，對金門公共議題非常投入，除了搶救浯江溪、反對金門BOT財團化、搶救雙乳山軍事坑道等受矚目，兩年前更以一己之力，持續駐守、觀察擱淺油輪「港泰台洲號」污染，成功督促公部門加速要求船商拖離金門，贏得「古崗守護神」封號。

董森堡常在「不願打擾別人」考量下，默默為家鄉古崗村、為金門公共事務奔波，就連要參選議員，最近遇到熟人，也深怕別人認為他是「有所為而為」，不會主動拉票，看在好友眼裡，直呼他根本就是「阿呆」的行為。

董森堡競選服務處成立，考慮環保，未放一串鞭炮，事前也未發一張邀請卡，現場仍來了近百人，包括縣長參選人謝宜璋、洪志恒及鎮長參選人吳伯揚、許燕輝、李誠智，另同屬第1選區的縣議員參選人蔡建偉、陳苗生等人也到場。

董森堡競選服務處主任是「烈嶼觀察筆記」部落格主、資深「網紅」洪清漳，以多年親身所見董森堡對護衛自然生態的努力，公開呼籲鄉親支持。

難得在選舉場合發言的退休醫師吳阿瑾、愛心志工媽媽蕭鳳玉也到場力挺，另外，吳阿瑾的八歲女兒「小雨」，更以曾經陪董森堡叔叔一起下鄉發反賭博傳單的經驗，輕聲向在座表示，「森堡叔叔是一個好人」，請大家投他1票，呼籲大家不要賣票，童聲童語，力量直達人心。