盧秀燕批台中近年百業蕭條 市府拿經濟發展政績打臉

盧秀燕與朱立倫「迺夜市」時，批評台中近年經濟困頓、百業蕭條。（盧秀燕競總提供）

2018-10-10 22:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今天晚上批評，台中近年經濟困頓，百業蕭條。市府經發局長呂曜志嚴正駁斥，能理解盧沒有政見、只能亂批評，這種作法不會得到市民的認同；林佳龍執政的薪資成長率7.54%，六都第一。今年上半年失業率3.6%，也是六都最低。

盧秀燕今晚與朱立倫等人到逢甲夜市「迺夜市」，有店家向兩人抱怨台中經濟很差、逢甲夜市人潮大減，希望盧秀燕當市長可以幫忙想辦法。盧秀燕說，台中市近4年來，經濟困頓，百業蕭條，凡此種種，都會影響年輕人的就業，更壓低薪資水平，呼籲「市長換人，經濟會興」。

呂曜志表示，林佳龍市長上任後，全力投入完善產業環境，並透過公有地招商及協助民間排除投資障礙。除與中央共同推動智慧機械產業為台中發展主軸，也積極招商引資，包含日本三井在台中港打造中台灣最大規模的OUTLET PARK、台積電中科擴廠、美光記憶體、新光人壽烏日區興建台中傑仕堡大樓、李方艾美酒店進駐中區、勤美攜手洲際集團興建國際級飯店等等，創造就業機會，帶動經濟發展。

呂曜志指出，自林市長上任至今，台中市招商累積投資規模已達9183億元，居全國第一，也獲得蔡英文總統公開肯定與讚揚。林市長也曾多次強調，城市發展最重要的是要跟經濟結合，市府最重要的工作就是排除投資的行政障礙，主動扮演政府中央與地方單位溝通協調角色，並採取單一窗口，服務到家。市府會持續這樣的原則，協助各界投資台中。

此外，市府也透過就業媒合，以及摘星計畫、青年希望工程、青年穩定就業獎勵方案、創新創業募資培訓輔導、青年與中年加農等多元計畫，協助青壯年一圓創業夢想。在多方努力下，台中市失業率持續下降，107年上半年降至3.6%，從105年、106年到107年上半年，3蟬聯六都失業率最低；薪資部分，也從前市長執政時期的六都最末，進步為薪資成長率7.54%，成長幅度名列六都第一。