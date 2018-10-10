柯P拒絕參加雙北市長青年論壇 大學學生會發聯合聲明喊話

2018-10-10 21:51

〔記者林曉雲／台北報導〕無視大學生選票？台灣大學等近20所大學學生會舉辦「雙北市長青年論壇」，台北市長柯文哲拒絕參加，學生會今晚發出聯合聲明向柯文哲喊話：「柯文哲市長，我們有話想對你說。」他們相信柯文哲市長相當重視青年朋友，在建構光榮城市的同時，青年的聲音絕對是進步價值的重點，而須柯市長不斷的傾聽與溝通才得以建立起屬於青年世代的城市，故再次呼籲柯文哲市長敞開大門、開啟談話，參與雙北市長青年論壇，共同為青年世代謀求一位願意低身傾聽青年世代心聲的市長。

由國立台灣大學學生會、輔仁大學學生會、中國文化大學學生會、國立台灣海洋大學學生會、國立台北大學學生會、國立政治大學學生會、台北市立大學學生會、國立成功大學學生會、銘傳大學台北校區學生議會、真理大學學生會、國立陽明大學學生會、馬偕醫學院學生會、東吳大學學生議會、國立臺灣科技大學學生會等大學學生會，組成之「雙北市長青年論壇」團隊，呼籲候選人應重視青年學生的聲音與意見。

台大學生會長吳奕柔說，媒體報導，柯文哲市長以自辦辯論會為理由，委婉拒絕邀請，而日前柯文哲市長的的媒體聯絡人再以「柯市長時間上不便安排」作為回絕之理由。團隊必須聲明，「雙北市長青年論壇」將以青年提問、候選人針對青年政策向其他候選人提出共同提問、現場提問及候選人總結，作為完整活動流程，是以候選人與青年世代對話為主軸，而「不是以辯論會」形式進行，也並非是候選人彼此爭辯的辯論場域。

聲明直指，柯文哲市長如果是礙於已與相關單位談妥後續辯論會的行程，而拒絕雙北市長青年論壇活動，團隊呼籲柯文哲市長不應以自辦辯論會，作為拒絕理由，反而應該正視於台北市長選舉中，不斷受忽視與漠視的青年聲音。

台大等校學生會再次邀請柯文哲市長參與論壇，就年輕族群所關注的青年勞動、青年住宅及交通等議題，提出政見解釋與施政措施。考量柯文哲市長平時公務繁忙，在行程規劃上能配合活動的時間有限，論壇活動有時間安排上的彈性，若柯市長願意展現出與青年溝通誠意而出席，學生也並非不願意與各位候選人協調論壇時間，此事也是起初有轉達給所有候選人之事。

雙北市長青年論壇團隊包括輔仁大學學生會會長劉家杭、馬偕醫學院學生會會長江政家、台北市市立大學學生會副會長盧家安、銘傳大學台北校區學生議會議長張文蔚、國立陽明大學學生會會長洪辰昊、國立台灣大學學生會會長吳奕柔、國立台北大學學生議會議長林義翔、國立台北大學學生會 副會長黃瀚霆、國立台北大學學生會會長蔡雨璇、東吳大學學生議會議長黃彥誠、國立成功大學學生會會長陳估熊、國立政治大學學生會會長朱震、真理大學學生會會長張伯陽（持續增加中）。