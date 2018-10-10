韓國瑜影片疑用泰人冒充高雄人 張家興：恐惹國際非議

2018-10-10 22:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜競選影片《幫我回家》遭爆抄襲，高雄市新聞局長張家興今晚表示，以影像宣傳議題時，須確保合法性及智慧財產權，該片不僅抄襲，更將泰國雞精廣告的主角，移花接木成高雄人，恐將引發國際非議。

鳳山區市議員候選人林智鴻也批說，韓國瑜陣營各種用虛假事物帶風向的作為，帶動藍營支持者一陣造假風潮，韓國瑜雖推說是支持者所為，卻未公開譴責造假，還為製片者說項，等於默許造假，難辭其咎。

林智鴻說，據他了解，該支被剪輯的青年返鄉投票影片，影片中的女同學，過去曾參與2008年野草莓運動、2012年反蔣公銅像與反媒體壟斷運動等，目前致力於原住民文化保存運動，長期都是與國民黨政權站在對立面的學生運動者，未料經網友巧手，竟搖身一變成為「挺韓」影片女主角。

高雄市新聞局長張家興指出，韓陣營疑似假民眾之名製作的《幫我回家》短片，除了抄襲成功大學學生會在2014年自製的返鄉影片外，更將泰國雞精廣告劇情中，男子繼承父親手藝所開的麵攤、順利發展的故事，竄改為原本生意不錯的麵攤，因為民進黨執政導致倒閉，經營者得上台北找工作的鬧劇。

張家興強調，透過宣傳以突顯議題的時候，須注意使用影像素材的合法性，並尊重原創者的智慧財產權。

他說，特別是競選市長的候選人，更應特別注重法令規定及創作者的權利，絕對不該犯抄襲或剽竊他人作品的錯誤；此次更冒用國外廣告，不僅貽笑國際，將可能引起外交問題。

張家興表示，推動產業轉型，高市府致力於在重工業、製造業、石化業的基礎上，創造更多元的產業型態和就業選擇，增加年輕人在地就業的機會，也是所有高雄人共同的期待，但是探討市政議題，不能建立在錯誤或不實的影片或數字分析上。