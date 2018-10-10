綠選將批韓國瑜默許造假 把高雄子弟當政治提款機

2018-10-10 22:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕網傳「韓國瑜幫我回家」影片今被踢爆是移花接木，韓國瑜的反應不當一回事，繼續高談闊論，綠選將林智鴻批評韓國瑜默許造假，將高雄子弟當政治提款機。

已在網上廣泛流傳之「韓國瑜幫我回家」影片，今被踢爆是移花接木，其中竟將泰國廣告片段硬冠上「高雄鳳山」，更在未經成大學生會授權下，剪輯其2012年促青年返鄉投票影片，引發侵權爭議，連過去參與反對運動，與國民黨站在對立面的學生都被剪去當成「韓片女主角」！

民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻表示，韓國瑜陣營各種用虛假事物帶風向的作為，已「以身作則」帶動藍營支持者一陣造假風潮，影片事件韓雖第一時間推說是支持者所為，卻未公開譴責造假，還為製片者說項，等於默許造假，難辭其咎。

據林智鴻了解，該支被剪輯的青年返鄉投票影片，影片中的女同學，過去曾參與2008年野草莓運動、2012年反蔣公銅像與反媒體壟斷運動等，目前則致力於原住民文化保存運動，長期都是與國民黨政權站在對立面的學生運動者，未料經網友巧手，竟搖身一變成為「挺韓」影片女主角，他痛批不論是韓國瑜陣營或「韓粉」所為，這種變造、收割的「騙票」伎倆，實在令人不齒。

林智鴻指出，韓國瑜將原指涉中國北京無戶籍人口的「北漂」概念「竹竿湊菜刀」，竟連反對國民黨的學生都能被用影片「強迫中獎」，被冠上「北漂青年」大帽，把北上打拚的高雄子弟，全當作韓唱衰高雄的政治提款機，其心可議不在話下。

而當成大學生跳出來抗議自己所製作的影片被不當剪輯，韓的反應竟是不當一回事，繼續高談闊論，已是「視造假為日常」參選人，他批判，韓不只坐視造假行徑，其外圍粉絲團、政黨組織，甚至黨籍地方議員等人臉書，都有散佈該支變造侵權影片，再加上過去散佈假民調、提交假連署等，恐已是有組織、有計劃、經常性地「造假」。

林智鴻說，韓國瑜若是鐵了心要靠造假伎倆打選戰，一路假到11月24日，相信高雄市民必會用選票給予唾棄與制裁。