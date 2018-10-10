批北市近20年歷任市長 姚文智：沒經驗、像科長、很「孝呆」

2018-10-10 20:44

〔記者周彥妤／台北報導〕今天雙十節，民進黨台北市長參選人姚文智別具一格，未參與慶典活動，清早先赴登山步道拜票，隨後前往市場掃街，下午赴里長參選人競選總部成立大會，更展現舞技大跳「燃燒吧！火鳥」、時下夯曲「海草舞」等曲目，致詞也向民眾喊話，直言北市20年歷任市長，有的不是沒經驗，不然就像「科長」般，或是很「孝呆」，盼能順利當選，由他解決弊端百出的市政問題。

今天下午4時左右，姚文智悄悄現身北投區溫泉里長參選人許智全競選總部成立大會，受訪表示許是老朋友，年輕也有幹勁，長期為當地產業發展努力，因此一定要親身支持。

談到爭取連任的市長柯文哲父母，稍後也預計現身同場子，是否擔心強碰？姚表示，不會，歡迎，這表示許里長人面廣，大家都來支持他；話鋒一轉，姚說，柯市長標榜北投要成為沒有圍牆的博物館，4年任內空有口號，未來自己當選後要積極推動，可以和許里長好好配合，盼許也能提供意見。

姚文智隨後登台致詞，先提及他過去10年在高雄市政府服務的經驗，再一一細數自己的競選政見；他也向台下民眾喊話，盼能回來故鄉北市大展身手，更說北市20年歷任市長，有的不是沒經驗，不然就像「科長」般，或是很「孝呆」，累計的市政問題須馬上一一解決。

談到柯文哲，他則批，柯的交通月票1280元政策，僅有1%的效果，卻要耗費北市一年近80億元的補貼費用；至於重陽敬老金，他也指柯停止發放不正確，他當選明年就恢復發放。

姚文智最後更秀舞技和民眾一起跳舞，大跳「燃燒吧！火鳥」、時下夯曲「海草舞」等曲目，隨後離開現場，並未與柯的父母相遇。