國慶晚宴推廣台灣美食 巴拉圭總統大讚府城肉圓

巴拉圭總統阿布鐸（中）品嚐台南府城肉圓，直說excellent。（記者彭琬馨攝）

2018-10-10 20:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文晚間陪同巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）夫婦出席在台北賓館舉行的國慶酒會，總統與阿布鐸夫婦除品嚐台灣道地美食鼎泰豐小籠包外，也吃了台南府城肉圓與宜蘭花生捲冰淇淋。總統蔡英文特別向阿布鐸介紹府城肉圓，直說這是她最喜歡的食物之一，只不過很難吃的優雅，阿布鐸在大口品嚐肉圓後，特別向老闆娘說了一聲「excellent！」

逛到鼎泰豐攤位時，蔡英文以英文向阿布鐸夫婦介紹「這是台灣最好吃的小籠包」，阿布鐸夫婦則吃了小籠包與蝦肉蒸餃。隨後蔡總統逛到花生捲冰淇淋攤販時，因老闆夫婦是蔡英文粉絲，直說先前曾在選舉時握到蔡英文的手，當時就高興到兩天沒洗手，如今不僅近距離與蔡英文互動，更再次與蔡總統握手，直呼「又握到了，又不要洗手了」。

蔡總統受訪時則說，阿布鐸第一次吃花生捲冰淇淋，直說好吃，阿布鐸夫人也說好好吃。

今年現場除提供台灣傳統小吃美食、精釀啤酒、歐亞料理及清真美食外，也特別推出「國慶限量調酒」供賓客飲用，同時邀請台灣各地知名廠商店家共襄盛舉。根據外交部統計，今年有3150位賓客出席國慶酒會。

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巴拉圭總統阿布鐸（中）品嚐台南府城肉圓。（記者彭琬馨攝）

國慶酒會10日晚間在台北賓館舉行，總統蔡英文偕同巴拉圭總統伉儷及其他來賓們，一同品嚐花生捲冰淇淋。（記者叢昌瑾攝）

國慶酒會10日晚間在台北賓館舉行，總統蔡英文偕同巴拉圭總統伉儷及其他來賓們，一同品嚐花生捲冰淇淋。（記者叢昌瑾攝）