鄭朝方當孩子王 用遊戲教孩子食農教育

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天用一起做下午茶，把嚴肅的食農教育用「玩」的，跟小朋友們分享。（記者黃美珠攝）

2018-10-10 20:33

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨新竹縣長參選人鄭朝方雙十節的下午當起孩子王，用遊戲做下午茶點的方式教小朋友「玩出」對食農教育的認識。

他穿起圍裙，成為小朋友們口中的「朝方叔叔」，從認識食材開始，循循善誘、教導孩子們認識生活中常見的各種農產蔬果，再跟他們像玩遊戲般，帶著小朋友慢慢把這些食材放進土司片上，由他逐一應小朋友要求，以番茄醬在上頭畫上愛心或笑臉。

鄭朝方還取代小朋友們的爸爸媽媽說故事，向眼前的孩子們娓娓道出他夢中的頭前溪畔風光，儘管小朋友們看起來似懂非懂，但仍喜歡聽他輕柔的描繪河岸風光。

鄭朝方說，「食農教育」是近幾年才出現的概念，很多家長小時候食物的來源，往往就在自家旁的菜園、或水圳旁。

鄭朝方說，他的童年也常跟阿婆去菜園摘菜，要吃就採，這就是現在所謂的「鮮採直送」概念。他從中學會辨識作物的氣味，味道與味道之間的組合就形成了「口味」。

他說，前述生命經驗，就是把「食」與「農」的學習，透過日常生活內化到自身，最後演變成對土地的認同。

他認為孩子的學習應從生活中的「食」出發，尊重食物、感恩栽種者及學習負責任等價值觀，都可以透過「食農教育」來養成。

所以今天下午他除用跟小朋友「玩」，也以政策影片來向家長說明他所提營養午餐2.0的政見。希望讓孩子吃得健康，從中認同土地，未來成為勇於負責任的人。

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民進黨新竹縣長參選人鄭朝方在小朋友的下午茶點心上，依照小朋友想要的，用番茄醬畫出愛心或畫上笑臉。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（持麥克風者）今天化身孩子王，陪小朋友做下午茶點，也跟他們聊他夢中的美麗頭前溪畔風光，吸引小朋友因好奇而舉手發問。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方手持新竹縣原鄉的農特產品甜柿給小朋友們認識，口中也另外跟小朋友介紹新埔目前正進入產季的柿餅。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方化身孩子王，陪小朋友做下午茶點，還說故事給他們聽。（記者黃美珠攝）

小朋友們搶著要跟他們的「朝方叔叔」拿食材學做點心。（記者黃美珠攝）