柯文哲想幫國民黨議員站台 王世堅虧藍營：小心被詐騙！

台北市長柯文哲近日積極拉攏無黨籍偏藍議員，甚至還想參加國民黨台北市議員秦慧珠的競選總部造勢大會。（資料照）

2018-10-10 20:03

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲近日從「墨綠洗藍」，積極拉攏無黨籍偏藍議員，甚至還想參加國民黨台北市議員秦慧珠的競選總部造勢大會。但看在民進黨議員眼裡，相較於民進黨過去嚴格執行黨紀，國民黨中央及地方黨部已完全失能、失去約束能力；台北市議員王世堅還虧說，民進黨已被柯文哲騙了3年，呼籲國民黨小心不要被詐騙！

台北市議員許淑華坦言，以她的選區松山信義為例，藍綠板塊以從過去6比4，又回到更早期的7比3，她也發現不少藍營里長對柯文哲相對友好，如果樁腳們挺柯，藍營議員自然壓力也會很大，無怪秦慧珠會想邀請柯P，議員參選人徐巧芯不敢罵柯文哲，其實民進黨被柯P分化後，國民黨也被分化；未料，藍營大剌剌邀請柯P，國民黨部已對里長、議員失去約束力。

王世堅則說，善意提醒國民黨，柯文哲見人說人話、見鬼說鬼話，民進黨已被柯P騙過3年，國民黨小心不要被柯P詐騙了！他認為，選舉還在進行中，現在不該談論投票完隔天的議長選舉，柯文哲陣營已在算計此事，根本在耍弄選民；而市長是被議員監督者，柯干預議長選舉，根本是藐視民主制度。