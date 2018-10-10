韓國瑜競選影片再爆抄襲 泰國場景硬寫「高雄鳳山」

原來影片中的泰國場景，逕自打上「高雄鳳山」混淆視聽。（圖取自臉書）

2018-10-10 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕今有民眾為國民黨高雄市長候選人韓國瑜陣營做了《幫我回家》短片，除了大量抄襲成功大學學生會在2014年自製片段，還將泰國雞精廣告劇情中，男子繼承父親手藝所開的麵攤，如何突圍竄起，竄改成原本生意好的麵攤，因為民進黨執政的生意變差而倒店，需要去台北找工作。

日前韓國瑜曾被踢爆，除了後援會的造勢照片作假，更有「假涉水勘災照」、「成大假民調」、「海外韓粉洗文章」等，造假事蹟不勝枚舉。

本報今天獨家踢爆，《韓國瑜─幫我回家》影片，大量片段是成大學生會在2014年花10幾萬元製作的《1129，回家投票》影片，學生影片1分半鐘的片段，就被韓的影片抄走1分鐘。

除此之外，還將《泰國廣告，賣米線的訣竅》扭曲原意剪輯，場景原本是泰國硬是配上「高雄鳳山」字樣，原片中男主角決定辭去工作繼承父親手藝開店一幕，也逕自配上「養得起自己卻養不了家」等旁白，將原片中男主角創業初期的低潮沮喪表情，完全扭曲成政治失望。

對此，投訴學生痛批，《韓國瑜─幫我回家》影片片頭雖註明出處作為非商業與營利用途，但仍作為選舉（商業）用途，遑論有無經原出品單位同意使用，都已嚴重侵犯原著作者智慧財產，非聲明純屬巧合、敬請見諒就可以被豁免。

有網友批評，韓國瑜造假的路數不斷精進，現在更是把責任推給粉絲。用「粉絲」名義造假、抄襲，還先標明這都是抄襲的。選舉有需要這麼不要臉嗎？

韓國瑜今天被媒體問到關於抄襲影片一事認為，網路上的影片中，「不光是讚美我的，也有批判我的，我覺得在這裡做文章，一點意義都沒有。」

對於影片背後的意義，韓國瑜表示，民進黨在高雄長期執政20年，應該要深刻檢討高雄經濟慘淡，使許多北漂年輕人受苦，「應該從這裡檢討，而不是在小技術性問題打轉」。

韓國瑜政營也回應，《韓國瑜─幫我回家》影片是由一名網友Hsu.Dr所做，「做成的版本在未公開前，連韓陣營都不知道」。

今天下午5時，韓國瑜政營表示，Hsu.Dr已在批踢踢（PTT）上留言說影片會下架，但今晚在YouTube仍搜尋得到影片。韓國瑜政營澄清不認識Hsu.Dr，也不清楚至今為何仍不下架影片。

相關影片請見︰

泰國廣告 賣米線的訣竅

韓國瑜競選影片