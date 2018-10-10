邀柯P站台惹怒國民黨部主委 秦慧珠：已婉拒

2018-10-10 18:50

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲被民進黨分手後，四處詢問非民進黨台北市議員是否要幫忙站台，日前已為時代力量、親民黨、偏藍無黨籍議員站台，21日還要參加國民黨黃復興黨部資深議員秦慧珠競選總部成立大會，一度引發國民黨台北市黨部關切有無違反黨紀，秦慧珠則說，「已婉拒了。」但有些藍營議員質疑，秦慧珠是否為了下屆議長選舉，想先衝高議員票？

據了解，國民黨市黨部主委黃呂錦茹昨天在信義區常委書記會報上當場表達不滿，強調不能邀柯文哲站台，誰邀柯P，大家就不要投票給他。對此，秦慧珠說，確有此事，已致電給柯市長辦公室婉拒，所以柯P當天不會出席。

黃呂錦茹說，國民黨提名的議員，就是要支持黨內提名的里長、市長，要和市長參選人一起助選，互相拉抬，國民黨不准任何的議員在競選總部成立時邀柯文哲台。

黃呂錦茹說，昨天聽聞秦慧珠打算邀柯同台，當然很不高興，國民黨好不容易凝聚士氣，大家要團結，怎麼可以獨自跑去和柯P站在一起，不可取，如有這種狀況，一律黨紀處分，犧牲那一席也在所不惜。

秦慧珠說，當初是因為競選總部要成立，辦公室同仁在討論要邀請誰，就想說大家都邀，也禮貌性邀請柯文哲，當時也不知道柯會不會來，直到昨天下午才有正式回覆，不過，今天已婉拒柯P出席。她說，可以體諒主委一定有壓力，而且選舉末期，大家都有點緊張，政黨壁壘分明，國民黨應該要全力挺丁守中，一絲一毫都不可以和柯文哲沾上邊。

邀柯P為衝高票拚議長？ 秦：這想法太跨張

外傳秦慧珠邀請柯文哲是為了議長選舉前要先衝高票，秦慧珠說，這個想法有點太誇張了，議長人選黨內會有個初選，還輪不到柯文哲來管。