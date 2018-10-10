藍營反深澳斥觀塘？段宜康請「通靈大法師」諷昨是今非

2018-10-10 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕中油第3天然氣接收站建置與否的觀塘環境差異影響評估案，8日在環評大會闖關成功，經濟部開始進行停建深澳燃煤電廠的可能性評估，引發國民黨炮轟，民進黨立委段宜康今（10）日以「通靈大法師」諷刺國民黨吳敦義、馬英九等人昨是今非的言論，令網友感到相當有趣。

段宜康在臉書上指出，朱立倫在2009年擔任行政院副院長期間，在一場「節能減碳推動會議」上，對深澳電廠議題表明「協調相關部會，儘速審議」，當時馬英九擔任我國元首，行政院長則為吳敦義，但這些人事隔9年後一改過去態度，全部反對深澳電廠重新運轉。

段宜康提到，在最近通過的觀塘案環評，在2014年吳志掦擔任桃園縣長、陳學聖任職立委期間，國民黨均接受大潭電廠擴建案，同意建設232公頃的觀塘第3天然氣接收站；民進黨執政團隊對此縮小施工預定地面積至23公頃，甚至希望能以觀塘取代深澳，不料國民黨人士還是有話要說。

段宜康諷刺，馬英九、吳敦義、朱立倫等人近來針對上述議題，作出的看法分別為「聽了很害怕」、「2個都痛，看你怎麼辦」、「市民不會認同」，與過去這些人的態度相比，有如「通靈大法師」表示「你雖然宣布可以不蓋；但我不接受你的宣布。我......我不辯論，因為你不反深澳；你，你，你...你不蓋深澳...我，我，我也不辯論......因為，因為我死都不怕，我是見過地獄的人！」。

許多網友對段宜康言論表示認同，紛紛留言指出「他們都是為反對而反對的人」、「畜牲群聚，謂之狗黨」、「說謊成性的人比較不會被追究」、「這些人雖曾是大官，但令人瞧不起」、「換了位置，換了腦袋」、「國民黨擅長自打臉失憶症失語症」、「一群愛攪屎的犬友」。

段宜康臉書全文