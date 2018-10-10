盧秀燕指林佳龍4年僅設1所公托 中市府反駁：別再混淆視聽

朱立倫陪盧秀燕拜票，盧秀燕指新北市公托育57家，但台中市只有一家。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-10 19:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離九合一大選投票日只剩下40多天，新北市長朱立倫今天下午到台中市陪國民黨市長參選人盧秀燕到大里內新黃昏市場拜票，朱立倫說，相信盧秀燕當選後，公立的托幼托老都會做很好，也會為台中市拚經濟；盧秀燕則讚揚新北市托幼托老做的很好，新北市成立了57家公立托幼，台中市卻只有一家。

市府：別用錯誤資訊混淆視聽

對此，台中市政府說，市長林佳龍上任後力推「托育一條龍」，創造平價、安全且優質的托育及教保環境。經過3年多努力，台中收托幼兒數已是全國最多，去年度平價保母、托嬰中心涵蓋率更是全國最高。幼兒園近3年增加公立幼兒園51班、非營利幼兒園12班，共增63班，是101至103這3年的兩倍。未來會持續推動公辦托嬰中心及社區公共托育家園倍增計畫，讓台中育兒環境更友善。期待盧委員跟上市府的腳步，別再用錯誤資訊混淆視聽。

朱立倫今天先參觀盧秀燕位在大里區的競選總部，競選總部原本是一家茶藝館，有小橋流水，非常漂亮，盧秀燕自豪地對朱立倫說，網路上說是最美的競選總部，朱立倫則說，很特別，非常有創意，都是年輕人的想法。

朱立倫先宣揚新北市托老托幼政績，他說，新北市的公共的托老托幼都是利用如學校、市場等閒置空間，沒有一處新蓋，單單這幾年，新北市公托新增2萬1000多個孩子，他相信盧秀燕是媽媽、女兒，會為年輕人的托育及老人家托老著想。

朱立倫並讚揚台中市是很有非常好的條件的城市，氣候很宜人，國際網路旅遊平台公布亞洲十大打卡地點，台灣唯一入選的是新北市，他認為，台中市在盧秀燕擔任市長後，觀光旅遊會做得更好，吸引更多人到台中市來，讓台中市經濟拚得更好。

盧秀燕說，為何選新北市參觀，因為新北市的托育做得很好，新北市已有57所公立托育，但台中市林佳龍4年只成立一所公托，而且還托老托幼在一起，讓老人及小孩一起，老人會更開心。

盧秀燕說，未來要大量成立公立托老及托幼，要提出倍增計劃，會利用閒置場所，可大量開闢，成本減低，而且效率也高，更符合年輕家庭的需求。

朱立倫參觀後競選總部後，也陪同盧秀燕到內新市場拜票，受到熱烈歡迎。

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