接見日本眾議員 蔡總統：台日合作在印太發揮影響力

2018-10-10 17:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見「日本臺灣親善協會」會長衛藤征士郎眾議員國慶慶賀訪問團，說明臺灣與日本站在堅守民主價值、自由人權的陣線上，並盼日本持續在印度—太平洋區域發揮影響力，和我們一起為共同價值而努力。

總統致詞時首先歡迎大家來訪，特別是才隔2個月，就能再次見到衛藤會長來臺灣參加國慶活動，實在非常開心。

總統指出，衛藤會長是臺灣的老朋友，不論是過去擔任「日華議員懇談會」副會長、還是今年5月就任「亞東親善協會」會長，並將協會正式更名為「日本臺灣親善協會」。長期以來，衛藤會長為臺日關係做出許多貢獻，她也表達由衷謝忱。

總統表示，臺日間密切的交流與合作關係，也來自許多人的共同努力。現在親善協會不僅更名，更將擴大國會議員和地方議員的參與，進一步強化臺日交往動能。

總統進一步表示，這一年來，臺灣與日本都面臨越來越多相似的議題。比如，我們都遇到極端氣候帶來的挑戰。除了互相關心慰問，也一起致力於災害防救工作的強化。

在產業布局上，總統指出，臺日深化合作的機會也日漸明確。臺灣大力推動的「5加2產業創新計畫」中，包括綠能科技、生技醫藥、智慧機械、以及國防等產業，同樣是日本重視的產業。顯見雙方企業很有條件攜手合作，一起精進技術、開發新南向市場的龐大商機。

總統說，為了因應國際政經局勢的快速變化，臺灣與日本可說是站在堅守民主價值、自由人權的陣線上。面對中國的壓力，我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。在變局中扮演穩定的角色，這是最困難的事，但也是國家領導人的責任。

總統進一步指出，要確保區域穩定，也需要不同國家攜手合作。她希望與臺灣共享民主、自由價值，也深刻明白和平意義的日本，可以持續在印度－太平洋區域發揮影響力，和我們一起為共同價值而努力。

總統也期待，在可預見的未來中，「日本臺灣親善協會」會繼續扮演重要角色，促成許多關鍵的交流與討論。