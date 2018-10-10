獨家》將撤銷逾萬政治受難者罪名 促轉會決發公函給當事人、家屬

2018-10-10 17:34

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會為替早年政治受難者平復司法不公，在5日舉辦首批千餘位白色恐怖與二二八事件受難者的有罪判決公告撤銷儀式後，由於不少受難者及其家屬未能到場，以及部分受難者可能不知其有罪判決被撤銷，為求慎重起見，促轉會決定發公函給相關受難者及其家屬告知已逕行撤銷，最快下週就會寄發公函。

據悉，促轉會相當重視受難者的司法平反，近來正積極比對受難者及其家屬的地址，不過，因促轉會掌握的地址資料是來自不當審判補償基金會與二二八基金會1、20年來的舊資料，尤其不當審判補償基金會已經解散，為避免資料出錯，促轉近來進行相關的比對確認與連繫。

不過，在公告撤銷有罪判決後，必須移請原判決機關包括司法院、國防部、警政署等機關塗銷前科紀錄，才算完備程序，據悉，這部分還需一段作業時間，促轉會先前已邀請相關機關協商如何順利塗銷前科紀錄，以加快作業腳步，讓當事人及其家屬早日獲司法的實質平反。

促轉會在首批公告撤銷1270位政治受難者的有罪判決後，將進一步發函給受難者，告知其有罪判決被撤銷，若受難者已往生，則將寄給其家屬。目前已完成一部分的地址資料比對。

據悉，當年二二八事件的賠償案、白色恐怖補償案及戒嚴時期人民受損權利回復案件，約有1萬3400件。促轉會將為這1萬多人平復司法不公，目前規劃至少要分3波公告撤銷有罪判決。

此外，在促轉會正副主委黃煌雄、張天欽請辭後，黨政高層表示，府院正慎重評估正副主委人選，估計立院將在九合一選舉過後才會實質審查行政院所提促轉會正副主委的人事同意權，這段期間將先由政院指定代理主委，這部分沒有違法的問題。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，有關促轉會正副主委的補缺，行政院盼儘速提出人選，不過，人選的尋覓也需要時間，行政院將會先指定促轉會的代理主委。