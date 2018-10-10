吳敦義：蔡英文是李登輝以來四位總統當中「最差的一個」

2018-10-10 17:08

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡英文總統在國慶文告中提及執政以來「百廢待舉」，國民黨主席吳敦義下午受訪時反駁，「什麼叫做百廢待舉？」過去國民黨八年執政期間，國家經濟成長率在二０一０年創下十．六％，二０一三年又成長三．七七％，為亞洲四小龍之首，「怎麼算差？」反觀蔡英文這兩年多來執政，是自前總統李登輝以來的四位總統當中，「最差的一個」，況且馬政府八年時期的兩岸和平穩定發展，蔡英文有做到嗎？

至於蔡英文說改革不能走回頭，吳敦義說，那是蔡英文自認的改革，但有的是錯的，有的是對的，有的不合條理，有的違憲、違法，而且不道德、不公平，像設置獨裁的不當黨產處理委員會，促轉會發生東廠爭議，好像讓大家回到明朝的魏忠賢時代，「真是丟臉的改革，蔡英文女士還好意思講她推動改革﹗」

吳敦義還指出，過去國家競爭力在扁政府時期國際排名第二十三名，他接了行政院長後，變成第八名，後來更進步到第六名，如今「國家競爭力敗退到那個程度，經濟掉到那個程度，免簽國還在減少當中，邦交國也崩潰了好幾個。」

吳敦義還說，馬政府八年期間，政府廉能有效，沒有發生過貪污案，當時社會公益和諧，沒有發生慘重的殺人分屍，蔡政府執政後前幾個月都有分屍案，而且是兩週內三件分屍案，社會暴力風氣很壞。

他還表示，馬政府時期台海安全，世界來台觀光客人數大幅成長，而且從民國九十七以後每年增加數目以百萬數跳動，如今台灣觀光產業叫苦連天，夜市蕭條。