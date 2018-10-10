台中市東南區議員大亂鬥 盧秀燕站台：李中第一優先

盧秀燕（右二）說，她很擔心憂慮李中（左二）的選情，「東南區一定大團結，李中第一優先」。（記者張瑞楨攝）

2018-10-10 17:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕爭取連任的國民黨籍台中市東南區（11選區）市議員李中，今天成立南區競選總部，助講站台的黨籍市長參選人盧秀燕說，李中是強力監督市政、永遠為台中市民發聲的好議員，不過，這次東南區市議員選舉「大亂鬥」，每位參選人都要「分票」，「分來分去，李中會受到影響」，她很擔心憂慮李中的選情，「東南區一定大團結，李中第一優先」。

台中市東南區應選5席，共有11人參選，民進黨提名老將何敏誠、邱素貞與鄭功進，國民黨也提名老將李中與新人羅廷瑋、賴曉亭，選情相當激烈，李中今天成立南區競選總部時，包括前市長胡志強、台中市長參選人盧秀燕等黨籍台中政界人士，都趕來站台。

盧秀燕推崇李中問政犀利，她說，台中市政府諸多不當的措施，許多市議員急著護航，李中卻勇於揭發質詢，強力監督市政，是全力為市民發聲的好議員，不過，她很擔憂李中的選情。

盧秀燕說，這次東南區的市議員選舉人數太多，形成「大亂鬥」的局勢，每位參選人都要「分票」，選票「分來分去，李中會受到影響」，她大聲疾呼「東南區一定大團結，李中第一優先」，她認為東南區不能沒有李中，李中一定要當選。

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