中國發居住證搞統戰 民團要政府硬起來

中國對台灣居民發居住證，經民連、台教會等團體要求政府採取有效措施，對中國強硬。（記者林良昇攝）

2018-10-10 17:16

〔記者林良昇／台北報導〕中國對台灣居民發放居住證，經濟民主連合、台灣教授協會等民間團體認為，中國政府此舉是明確化其對台灣的領土主張，在國際間造成實際上統治台灣的印象，瓦解主權邊界，台灣應採取「對中國強硬，對人民柔軟」的防禦機制，建議持有中國居住證應主動申報，並完成雙重國籍登記，適用國籍法規定不得擔任特定公職外，其他國民權利基本不限制。

經民連、台教會、守護民主平台、永社、台灣人權促進會等團體今舉行「不要讓台灣成為克里米亞」中國居住證的風險與因應論壇，並在論壇後發表共同聲明，要求政府採取有效措施，向國際社會嚴正說明立場，杜絕日後中國的任何口實。

中研院法律研究所副研究員邱文聰表示，中國政府向台港澳居民發居住證，目的是在人的層次上，延續其對台灣人民的國籍主張，藉此進一步明確化其對台灣的領土主張，同時對領證的個人透過居住證全面數位化，連結管理系統，無所遁形地掌控領證者的個人資料。

邱文聰指出，在國家層次上，中國藉單方措施，以「發給身分證件」此種高度具有主權意涵的行為，配合申領人的認諾，遂行對台灣的法理主張，並在國際間造成「實際上統治台灣」的印象﹔中國的目的就是從內部瓦解台灣的民主共同體，以中國國民身分取代台灣的國民身分，瓦解台灣主權邊界。

台教會會長林秀幸強調，中國政府透過高度管制國家下所謂的「生活便利性」，引導台灣人擁有居住證，不能輕忽中國政府的舉措，蘊含以中國專制統治為本的國家權力，對台灣憲政民主為本的國家進行攻擊的意涵，對台灣民主體制的侵犯，政府如果不作為，等於將人民推入中國的政治建構中，將以台灣的民主體制為代價。

經民連召集人賴中強指出，台灣採取「對中國強硬，對人民柔軟」的防禦機制是不得不然的選擇﹔他建議，政府應要求領中國居住證者入境台灣時主動申報，若經合法申報並完成雙重國籍登記者，除適用國籍法第20條規定，不得擔任特定公職外，其他國民權利原則上不予限制。

賴中強解釋，中華人民共和國公民身分與台灣民主共同體身分存在忠誠義務的根本衝突，領中國居住證但未完成申報及雙重國籍登記者，不得行使選舉、罷免、創制、複決、公投及服軍職、公職等公民權。

賴中強認為，原則上持有中國居住證，不因而喪失台灣公民身分、戶籍資格、民事權利、入出境權利與全民健保等社會權，以避免造成國人過度困擾，但如果進一步領有中華人民共和國護照、設有戶籍、累積持有居住證達10年、任中國黨政職務等，應取消其台灣公民身分所衍生的權利。