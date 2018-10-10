接見南非前總統 蔡英文：轉型正義是兩國共同價值

總統蔡英文（右）10日在總統府接見前南非總統戴克拉克（左）。（中央社）

2018-10-10 16:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見南非前總統戴克拉克（Frederik Willem de Klerk）伉儷訪問團，她強調，民主、和平與轉型正義是臺灣和南非共同的價值，臺灣會堅持價值，和理念相近的國家共同努力，也盡到對國際社會的責任。

總統致詞時表示，她代表臺灣，歡迎我們的老朋友－戴克拉克前總統第9度率團來訪。這一次，不僅要見證臺灣經過第3次政黨輪替後的民主發展，也出席了國慶典禮。此外，還將出席台灣民主基金會舉辦的「鞏固民主」研討會，向我們分享推動轉型正義、深化民主工作的寶貴經驗。

總統提到，這2年多來，臺灣正在積極推動轉型正義工作。臺灣解嚴已經超過30年，不過，對於過去曾錯誤侵害人權的真相、責任歸屬，以及司法平反等工作，卻都還沒有完成，以至於人民心中仍有遺憾，真正的和解尚未到來。

總統進一步指出，我們通過《促進轉型正義條例》，成立獨立機關，嚴肅面對真相跟和解的工作。因應複雜多元的族群議題，她也在總統府召開原住民族轉型正義委員會，和族人們定期開會，透過對話來撫平傷痕。

總統認為，即使臺灣已經是成熟的民主社會，要面對歷史的陰暗面，仍然相當不容易。還好，南非曾經走過的路，給了我們許多啟發。戴克拉克前總統當年不畏艱難的道德勇氣，尤其讓人敬佩。她希望能藉著這次機會，多向戴克拉克前總統請益。

總統說，她相信轉型正義是臺灣和南非共同的價值。同時，民主與和平也是我們共同的價值。她要謝謝戴克拉克前總統長期支持臺灣，公開呼籲臺海爭端必須透過對話和平解決，不能違背民主和人權的普世價值。

總統提及，她很同意戴克拉克前總統的觀點。臺灣會堅持價值，和理念相近的國家共同努力，也盡到對國際社會的責任。她期待，往後不論是跟南非政府、南非社會，以及「戴克拉克基金會」之間，我們都能有更多交流跟合作的機會。最後，總統再度表示歡迎戴克拉克前總統伉儷來訪，並祝福臺灣與南非，都能因為不同族群文化的共存共榮，而持續發光發亮。