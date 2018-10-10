總統接見美國傳統基金會創辦人 台美共同合作維持印太區域和平穩定

2018-10-10 15:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見美國傳統基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）博士，感謝堅守民主價值國際友人的協助，讓台美夥伴關係不斷穩健前進。

總統致詞時表示，很高興在總統府歡迎台灣的老朋友，總統提到，上一次和佛訥博士見面是在今年6月，他們一起見證美國在台協會的新館落成，開啟台美關係新的一頁。

總統說，她很欣慰看到在這個里程碑後，台美的夥伴關係不斷穩健前進。上個月，美國國務院再次批准對台軍售，最近美國彭斯副總統在演說時，也表達美國政府肯定台灣民主成就，支持台灣的國際空間，以及對區域安全情勢的關注。這些都展現出，台美關係的友好，以及雙方共同合作，來捍衛民主、維持印太區域的和平跟穩定。

總統提到，台美的經貿關係也持續加深，例如，台灣的中油將從美國採購250億美元的液化天然氣（LNG），台塑石化將在路易斯安納州，投資94億美元興建石化園區，鴻海也在威斯康辛州投資100億美元設立液晶顯示器（LCD）面板廠。

總統進一步指出，上個月，台灣的農訪團也到美國簽署採購意向書。這些具體的行動，都證明了台灣不但是美國最堅實的民主盟友、也是最可靠的貿易夥伴。

總統認為，台美夥伴關係能夠不斷深化，要感謝許多堅守民主價值的國際友人的協助。尤其是佛訥博士多年來支持台灣，他所成立的傳統基金會，在推動民主、促進世界和平上，都做出很多貢獻。