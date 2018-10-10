泛藍自辦國慶大會 國、新兩黨上演溫情和解大戲

2018-10-10 15:30

〔記者施曉光／台北報導〕由國民黨與多個深藍團體共同舉辦的「愛國旗愛國家」國慶大會今天下午在台北國父紀念館舉行，過去因為不滿國民黨兩岸路線，公開撕破臉新黨主席郁慕明，在現場與國民黨主席吳敦義上演一齣「溫情和解大戲」，郁慕明說「兩黨一家人」，本是同根生，呼籲大家幫國民黨2020奪回政權，稍後致詞的吳敦義則以「溫暖在心頭」回應，激情高喊打敗台獨、打敗蔡英文亂政，是國、新兩黨共同目標。

郁慕明表示，大家要捍衛的是國父創立的中華民國，目前總統府所領導的中華民國，他是不會捍衛的，並呼籲大家應當深切檢討反省，如何一起拿回被借殼上市的中華民國。

郁慕明說，這些「混球」無法無天，所以2018、2020是捍衛中華民國的最好時機，所有反對蔡政府的人，都要以今年台北市、台中市、高雄市長選舉為團結指標，才能幫國民黨在2020年拿回政權，他還說，國、新是「兩黨一家人」，本來就是同根生，所以彼此要拋棄原有的框框，包容團結，一起用選票打垮蔡英文、打垮民進黨。

吳敦義則表示，郁慕明的話讓他「溫暖在心頭」，「打敗台獨，打敗蔡英文的亂政，是我們共同目標。」

吳敦義並表示，國民黨推翻數千年中國帝制，中華民國經歷八年抗戰，光復台灣、澎湖，才有今日的復興基地，他很溫暖的是，郁慕明說一定要支持國民黨台北市長候選人丁守中，而他也跟郁慕明說，丁守中代表的是「中華民國的暫時首都」，所以台北市非常重要，目前國民黨執政的新北市候選人侯友宜也要讓他當選。

吳敦義還說，除了目前藍營執政地區，中部重鎮台中市、彰化縣，國民黨也一定要贏，才能解除空污傷害，台南市、高雄市也不能忘掉，另有國際機場的桃園市也不能放棄，國民黨只要穩住既有執政縣市，加上他所點到的非執政地區若都能拿回來，2020就要讓蔡英文下台。