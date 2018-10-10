南投縣長林明溱總部成立 藍軍展現「全壘打」鬥志

2018-10-10 15:37

〔記者謝介裕／南投報導〕尋求連任的南投縣長候選人林明溱，今日舉辦競選總部成立大會，國民黨副主席曾永權除大聲懇求南投鄉親力挺林明溱連任以外，也期許林明溱能發揮「母雞帶小雞」的戰鬥力，讓藍軍提名的鄉鎮市長、縣議員也都能全部當選，朝「全壘打」勝選目標努力。

林明溱競選總部成立大會在眾人一起歡慶雙十國慶日的生日快樂歌聲中揭開序幕，緊接著前縣長林源朗等競選幹部，分別致贈包子、粽子、菜頭等吉祥物品，除了國民黨提名的鄉鎮市長、縣議員等候選人踴躍出席以外，包括國民黨副主席曾永權、立委馬文君、許淑華及國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡等人也都趕來助講，形同藍軍大會師，場面十分浩大。

林明溱致詞指出，4年來他拚縣政，座車跑了40多萬公里，實勘改善的野溪農路產業道路排水設施數以千計，為了孩童的健康，縣府免費學童午餐從每餐35元提高到40元，4年來不惜投入15、6億元，即使在財政困難下，還能幫負債167億的南投縣府減債53億多元，就是為了不讓鄉親失望，若他能順利連任也一定會發揮「台灣牛」不怕苦、不怕難的精神，與鄉親共創更美好的未來。

前南投縣長林源朗說，林明溱不僅縣長份內應該做的事全力去做，更勇敢以人民為本，公開發聲反抗小英政府的「一例一休」等不當措施，讓鄉親以身為南投人為榮，如此親民愛民的父母官，更值得大家支持。