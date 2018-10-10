感慨蔡總統國慶致詞 馬英九：台灣經濟狀況不值得慶祝

2018-10-10 15:13

〔記者施曉光／台北報導〕由國民黨與多個深藍團體共同舉辦的「愛國旗愛國家」國慶大會今天下午在台北國父紀念館舉行，包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前國民黨主席洪秀柱等藍營要角及新黨主席郁慕明與會，馬英九致詞時表示，上午他參加總統府前國慶大典，聽完蔡英文總統的致詞內容，十分感慨，還說蔡政府自滿台灣經濟狀況良好，根本就「不值得慶幸」。

馬英九表示，雖然蔡政府宣稱去年台灣經濟成長率二．八五％，但現在全球的經濟狀況都好，是十年來最強勁復甦，況且台灣經濟成長率與上一年的三．七％差一大截，在世界各國當中是「後段班」，「不值得慶幸」。

馬英九還說，蔡政府認為台灣股市上萬點長達三個月，雖然確實與過去相較有進步，但如果與日本、美國、新加坡、香港相比，台灣還是最後一名。

馬英九批評蔡政府的能源政策錯誤，二０二五達成非核家園目標，根本做不到，也過於昂貴，「以核養綠」才是對台灣最好的核能政策。

馬英九指出，現在兩岸關係「冷和平」或「冷對抗」，海基會、陸委會發到對岸的公文都「已讀不回」，也影響台灣經濟發展影響，衝擊觀光及農、漁業，許多農、漁民及觀光業者都向他訴苦，「希望你們國民黨趕快回來」。

他說，國民黨沒有了不起，只是親近人民聲音，解決人民問題，蔡政府現在愈來愈威權化，台灣是「不自由的民主」，政府濫權傷害民主與自由，民進黨全面執政、全面蠻橫，大家一定要努力改變台灣。

此外，洪秀柱表示，中華民國國旗沾滿先賢先烈的鮮血，大家應該飲水思源，吃果子拜樹頭，但今天居然有一個主張中華民國是流亡政府的總統，不拿國旗，不唱國歌，不喊國號，讓中華民國青天白日逐漸消失，還提名主張台獨的人擔任中華民國資政，任用一個自認是台獨務實工作者的人當行政院長，還提名一個認為中華民國不是正常國家的人擔任大法官，蔡政府執政兩年多來撕裂台灣社會，倒行逆施，讓社會充滿怨恨與對立，今天她是以沉痛的心情來慶祝國慶。

洪秀柱還說，中華民國領土及於台灣與中國大陸，台灣只是中華民國領土的一部分，根據憲法及兩岸人民關係條例，中華民國應該追求國家統一，不能以偏安台灣一隅為驕傲，她並呼籲大家要記住國家未來統一是最後的目標，並在十一月二十四日投票日以行動表現，贏得勝利。