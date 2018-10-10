中美全面開戰 范世平：蔡英文似乎比過去更高調

范世平指出，蔡英文國慶演說比以往更加高調。

2018-10-10 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日發表國慶演說，主軸放在「國際變局與台灣因應之道」、「厚植國力」、「改革不走回頭路」等3大部份，強調捍衛中華民國台灣的永續發展、維持台海和平與區域穩定，是全體台灣人民的最大公約數。府方人士透露，蔡英文的談話呼應了美國副總統彭斯的演講。台師大政治所教授范世平也指出，蔡英文在國慶演說中稱對岸都是「中國」，似乎比過去更加高調。

范世平稍早在臉書上表示，前國際刑警組織主席孟宏偉回中國「被失蹤」，成為國際上的醜聞，可以觀察到「中國高層為了權力鬥爭已經不顧一切」；而在中美貿易戰之下，中國股市在十一長假後依舊狂跌，上海股市跌破2800點關卡，外匯存底比9月少了226億美元，人民幣狂貶，范冰冰等藝人被追稅，馬雲被迫退休，「國進民退」下讓私營企業陷入恐慌，讓習近平已經喊出「自力更生」。

范世平認為，台灣在中美全面開戰下，只能與美國站在一起，而隨著台商紛紛返台，兩岸關係只會更漸行漸遠。「難怪蔡英文在國慶演說中稱對岸都是中國，只談了一次中國大陸」，稱「美中關係」，把美國放在前面。范世平表示，「感謝彭斯的演講，大讚台美與台日關係，蔡似乎比過去更高調了」。