雙十花車遊行 高雄花車呈現三大文化節慶吸睛

高雄市花車融合三大文化節慶，相當吸睛。（記者葛祐豪翻攝）

2018-10-10 14:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年雙十花車遊行，高雄市政府以「高雄 愛‧幸福」為主題，融合三大文化節慶「內門宋江陣」、「戲獅甲」、「左營萬年季」，打造亮眼花車，相當吸睛。

高雄市觀光局指出，這輛花車展現高雄文化意象，包括惡地形、宋江臉譜、觀音菩薩、謝籃和火鶴花，象徵內門獨特環境，造就出虔誠信仰及宋江精神。

小火獅則是左營萬年季的重點；而大型獅頭、大鼓和梅花樁，代表戲獅甲舞獅的好功夫，沿路吸引許多民眾拍照。

擁有硬底子的高雄兩廣龍獅戰鼓團，則擔任車上跳梅花樁獅的重責大任，展現戲獅甲堅忍不拔的精神。

兩廣龍獅戰鼓團團長裴俊強說，車上跳樁要有功架、馬步、手法演譯，尤其獅子的神態、動態、獅頭及獅尾，也要有相當的默契和長時間練習才能勝任。

高雄國慶花車旁，還搭配右昌國小的獨輪車表演，精挑細選的12位小學生，在1個多月訓練後，以花式的獨輪車技，S形穿梭在花車旁、不斷變換隊形，甚至還像是跳華爾滋一般，翩翩起舞。

觀光局說，今年雙十花車，除了今天於總統府前展演，即日起至10月14日也會移師中正紀念堂前廣場，讓民眾觀賞。