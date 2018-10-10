無黨籍新竹縣長参選人葉芳棟揪團捐血

2018-10-10 14:47

〔記者黃美珠／竹北報導〕無黨籍新竹縣長参選人葉芳棟本身是快樂的捐血人，今天下午他揪團，號召在竹北参選的無黨籍縣議員参選人范綱淼、樹黨竹北市代参選人高民晟、綠黨竹北市代参選人陳冠宇一起捐血做公益。

高民晟和陳冠宇說，他們響應葉芳棟的號召，已經是第2次的捐血。葉芳棟本身是則已經捐血30多次。

結果他們在新竹捐血中心遇見許多跟他們有相同「捐血1袋救人1命」理念的朋友，像是新竹縣竹北警分局三民所所長吳榮財等。

大家都因熱血對社會而平添親切和話題，成爲選戰場外一隅溫暖的風景。

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