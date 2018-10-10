參選人出奇招！陳雪慧與身障者「手搖」進一般道路

2018-10-10 14:48

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市年底三合一選舉逼近，參選人無不使出渾身解數，吸引選民目光。新竹市香山區市議員參選人陳雪慧，辭去市府社會處長職務投入選舉，任內曾推出多項創新社福政策，其中為鼓勵身障者運動的「手搖自行車」，已鼓勵多名身障者勇敢搖向夢想，日前她更邀請這群手搖身障騎士「搖」向一般道路，用勇氣證明身障者也能完成不可能的任務。

陳雪慧說，手搖自行車可協助下肢障礙者運動，並體驗騎乘自行車樂趣，還可訓練平衡感及增強肌耐力，除可提升身障者的體適能，更能讓身障者也能一圓「騎」自行車的樂趣。

手搖自行車的運動4月推出後，不少身障者透過體驗和課程研習訓練，幾乎都可搖「騎」完17公里自行車道，享受與家人同騎車的樂趣，有身障者說，過去從沒想過能「騎」自行車，如今坐在特製的自行車上，感覺好拉風，尤其騎著「手搖自行車」，沿途很多民眾都豎起大姆指鼓勵他們，讓他們感覺很有生命力。

陳雪慧說，日前她邀請這群「手搖自行車」騎士再度挑戰「搖」向一般道路的任務，並與市議員參選人劉康彥、陳建名等人一同陪「騎」，這群手搖騎士在家人鼓勵下，「搖」上一般道路，「騎」了6公里，身障者展現的勇氣和自信，讓人感動，她也承諾，若當選市議員，會要求市府針對「手搖自行車」提供類似YouBike的定點站點，讓身障者也能「搖到哪、騎到哪」，享受無障礙的手搖自行車環境。

  • 看過「手搖自行車」嗎？這群身障者勇敢「搖」進市區道路，挑戰不可能的任務，個個展現自信和勇氣，更用這樣的競選活動方式力挺支持身障者的新竹市香山區市議員參選人陳雪慧。（記者洪美秀攝）

    看過「手搖自行車」嗎？這群身障者勇敢「搖」進市區道路，挑戰不可能的任務，個個展現自信和勇氣，更用這樣的競選活動方式力挺支持身障者的新竹市香山區市議員參選人陳雪慧。（記者洪美秀攝）

  • 參選人出奇招！新竹市香山區市議員參選人陳雪慧，辭去社會處長職務，任內推出的創新「手搖自行車」，鼓勵下肢身障者透過手搖方式騎自行車，她也邀請身障者騎上一般道路，辦理另類的造勢活動，讓身障者享受騎自行車樂趣。（記者洪美秀攝）

    參選人出奇招！新竹市香山區市議員參選人陳雪慧，辭去社會處長職務，任內推出的創新「手搖自行車」，鼓勵下肢身障者透過手搖方式騎自行車，她也邀請身障者騎上一般道路，辦理另類的造勢活動，讓身障者享受騎自行車樂趣。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市香山區市議員參選人陳雪慧擔任社會處長時，推出創新「手搖自行車」，鼓勵下肢身障者透過手搖方式騎自行車。（記者洪美秀攝）

    新竹市香山區市議員參選人陳雪慧擔任社會處長時，推出創新「手搖自行車」，鼓勵下肢身障者透過手搖方式騎自行車。（記者洪美秀攝）

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