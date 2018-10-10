參選人出奇招！陳雪慧與身障者「手搖」進一般道路

2018-10-10 14:48

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市年底三合一選舉逼近，參選人無不使出渾身解數，吸引選民目光。新竹市香山區市議員參選人陳雪慧，辭去市府社會處長職務投入選舉，任內曾推出多項創新社福政策，其中為鼓勵身障者運動的「手搖自行車」，已鼓勵多名身障者勇敢搖向夢想，日前她更邀請這群手搖身障騎士「搖」向一般道路，用勇氣證明身障者也能完成不可能的任務。

陳雪慧說，手搖自行車可協助下肢障礙者運動，並體驗騎乘自行車樂趣，還可訓練平衡感及增強肌耐力，除可提升身障者的體適能，更能讓身障者也能一圓「騎」自行車的樂趣。

手搖自行車的運動4月推出後，不少身障者透過體驗和課程研習訓練，幾乎都可搖「騎」完17公里自行車道，享受與家人同騎車的樂趣，有身障者說，過去從沒想過能「騎」自行車，如今坐在特製的自行車上，感覺好拉風，尤其騎著「手搖自行車」，沿途很多民眾都豎起大姆指鼓勵他們，讓他們感覺很有生命力。

陳雪慧說，日前她邀請這群「手搖自行車」騎士再度挑戰「搖」向一般道路的任務，並與市議員參選人劉康彥、陳建名等人一同陪「騎」，這群手搖騎士在家人鼓勵下，「搖」上一般道路，「騎」了6公里，身障者展現的勇氣和自信，讓人感動，她也承諾，若當選市議員，會要求市府針對「手搖自行車」提供類似YouBike的定點站點，讓身障者也能「搖到哪、騎到哪」，享受無障礙的手搖自行車環境。