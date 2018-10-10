柯P收葉克膜廠商1千萬？柯辦：檢調已查無不法

有臉書專頁質疑，柯文哲收受葉克膜廠商給予的1千多萬元教育訓練費。對此柯辦指出此為MG149案檢方結案報告內容，2016年已不起訴偵結。（資料圖）

2018-10-10 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲捲入器官捐贈風暴，近日臉書專頁「活摘真相」質疑，葉克膜廠商美敦力公司的在台灣經銷商巨鉦公司，曾付柯文哲與其團隊1千多萬元教育訓練費。對此，柯文哲競選辦公室發言人林筱淇昨（9）日回應，此事為MG149案檢方結案報告內容，2016年已不起訴偵結，不該為了短期選舉利益而做政治操作抹黑，打擊台灣醫學發展。

據《蘋果》報導，林筱淇對於指控表示，此份文件為MG149案之檢方結案報告當中內容，描述廠商支付台大葉克膜團隊演講及學術研討研究相關報酬，檢方經調查後在2016年6月份已正式宣告此案查無不法，全案予以偵結不起訴。

林筱淇強調，選舉是一時的，不該為了短期選舉利益而做政治操作抹黑，打擊台灣醫學發展，甚至影響廣大台灣民眾的權益。過去宇昌案嚴重衝擊台灣生技產業，2014年選舉時的MG149案，也使台灣臨床醫學研究受到負面影響，如今器官移植案更重創了台灣急重症醫學，連帶影響民眾器捐意願，更使負責移植手術的醫師被無端污名化，負面影響後果難以評估。