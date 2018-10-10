總統接見日本慶賀團 感謝「日華懇」希望促成台日在第三國合作

2018-10-10 14:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日午間與「國慶日本國祝賀團」團長古屋圭司眾議員等餐敘時強調，維持區域的和平穩定，是台灣最關切的課題；她也強調，在整個印度－太平洋區域中，台灣願意和日本一起把民主的價值、把落實聯合國永續發展目標（SDGs）的經驗，與其他國家分享交流。

總統致詞時表示，歡迎古屋會長及「日華懇」各位成員，這次專程來到臺灣，出席我們的國慶盛會。各位參議員、眾議員，都是臺灣的老朋友，長年熱心推動、參加各項交流活動，讓我們彼此的友誼歷久彌新。

總統提及，今年3月古屋會長就任以來，「日華懇」更多次發表決議文，包括支持臺灣參與WHA、反對航空公司被迫更名、以及在台灣和薩爾瓦多斷交之後力挺台灣，希望促成台日在第三國合作。這些重要的支持，給了我們許多溫暖跟力量，她要代表台灣人民，向訪賓表達感謝。

總統指出，「日華懇」在日本政界有舉足輕重的地位。在安倍首相的新內閣中，就有好幾位閣員是「日華懇」的成員。她也要表達恭喜。

針對國際局勢發展，總統表示，最近這一年，因為美中貿易戰等因素的衝擊，國際政治經濟局勢正在發生劇烈變化。變局當中，如何維持區域的和平穩定，是臺灣最關切的課題。她相信對日本來說，也是如此。

總統重申，面對中國的壓力，我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。在變局中扮演穩定的角色，這是最困難的事，但也是國家領導人的責任。

總統強調，在整個印度－太平洋區域中，台灣也將抱持著善意，貢獻我們的能力跟經驗。我們很願意和日本一起，把民主的價值、把落實聯合國永續發展目標（SDGs）的經驗，與其他國家分享交流。