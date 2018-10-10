勸中國別當衝突來源... 蔡英文提4個「不會」！

總統蔡英文今天發表國慶談話，針對兩岸關係提出4個「不會」。（記者黃耀徵攝）

2018-10-10 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天發表國慶談話，針對兩岸關係提出4個「不會」，包括「不會貿然升高對抗、不會屈從退讓、不會走向衝突對抗、也不會背離民意，犧牲台灣主權。」

蔡英文表示，美中貿易衝突之下，國際經貿秩序受到衝擊，中國不斷挑戰區域現狀，台灣處在第一線，受到的壓力自然巨大，但面對中國文攻武嚇和打壓，台灣會維持穩定沉著態度化解。她強調，維護2300萬人民自由民主，捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，是台灣人民最大的公約數，每一個政治人物和政黨都應捍衛到底。

蔡強調，做為總統要向大家保證，台灣不會貿然升高對抗、不會屈從退讓、不會因一時的激憤走向衝突對抗，因而讓兩岸關係陷入險境；也不會背離民意，犧牲台灣的主權。

蔡英文一方面呼籲北京當局在區域間扮演負責任、良性的角色，而不是衝突來源，也提到台灣因應之道是「求穩、應變、進步」，雖然充滿挑戰，但這是現階段台灣必須穩健前行的道路。

她說，面對國際變局，台灣戰略選擇相當清楚，即是堅守自由民主以及市場經濟，這兩項根本價值，台灣過去因為堅持價值理念，讓越來越多理念相近國家，表達對台灣的支持，尤其是美國國會近期通過的許多友台法案，美國副總統彭斯也公開譴責中國打壓台灣。另外，她也提到日本和歐盟長期以來對台灣的聲援。