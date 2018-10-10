美青年環球遭我F-16攔截 空軍：確有不明機進防空識別區

我國空軍表示，上月19日確有不明機自菲律賓飛往日本，進入我防空識別區，隨即派遣F-16戰機前往攔截查證。（資料照）

2018-10-10 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名18歲青年安德魯斯（Mason Andrews）日前創下最年輕駕駛飛機環遊世界的記錄，他曾提及在經過台灣附近空域時，誤入台灣領空，因此被我國空軍的F-16攔截；對此，我國空軍表示，上月19日確有不明機自菲律賓飛往日本，隨即派遣F-16戰機前往攔截查證。

空軍司令部今（10日）發布新聞稿指出，針對今日媒體報導，美國一名18歲青年日前駕機環球，誤闖台灣領空遭F-16攔截一事，空軍司令部表示，上月19日下午，經雷情偵獲，確有不明機自菲律賓飛往日本，疑似為閃避惡劣天氣而誤入我防空識別區，司令部隨即派遣F-16戰機前往攔截查證，並協助引導該機循原訂航線飛離。

空軍司令部強調，此機僅進入防空識別區，未入我國領空，強調能有效掌握我防空識別區內各型在空機，籲請國人放心。

安德魯斯提到，旅程中曾因颱風被困在菲律賓，在當地待了2個晚上，也曾在經過日本沖繩時，為了避免惡劣天氣，誤入了台灣領空，然後被台灣F-16攔截，他進一步說，「我不想激怒那個人（台灣空軍），我知道他能看到我。」隨後他重新飛回日本領空，被問到是否害怕，他坦言有一點，但能看到（F-16）很酷。