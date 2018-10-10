中市三選區林孟令競選總部成立 顏清標4代共同揭牌

中市三選區市議員參選人林孟令競選中成立，競選主委顏清標入（中）為林孟令（右）掛彩帶（記者蘇金鳳攝）

2018-10-10 13:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第3選區烏日、大肚、龍井市議員參選人林孟令的競選總部今天揭牌，台中市長參選人盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒、龍井區農會總幹事林裕議都到場支持，還安排四代共同揭牌，還安排小吃及幼兒遊樂器，採取嘉年華式，要搶年輕選票。

今年的選舉跟往年不一樣，年輕人已成為各參選人要爭取的票源，而議長林士昌此次不再參選連任，由他的兒子林孟令參選，林孟令為了吸引年輕人參選，將今天的揭牌的活動，改採以園遊會的方式，不但有特色小吃，還有小朋友溜滑梯、小火車等遊樂小器材，讓活動如同嘉年華。

今天參加林孟令揭牌儀式，有擔任其競選主委的顏清標、副主委林裕議、還有議長林士昌高齡90歲的母親林吳花、林士昌、還有林士昌未滿一歲的小孫女林昀蓁及林孟令共同揭牌，象徵四代同堂，並由顏清標為林孟令披上競選綵帶，林士昌授戰旗給林孟令代表選戰出征。副主任委員林裕議遞上包子、粽子及蒜祝福林孟令包中當選。

而市長參選人盧秀燕雖活動滿檔，更是在活動結束後趕到，盧秀燕請鄉親支持林孟令。

顏清標則表示，看到在場的人氣 ，如同立委選舉的規模，顯見議長林士昌的努力，希望大家能支持林孟令，此外，還要支持他的女兒顏莉敏參選市議員連任及國民黨所提名的市長參選人盧秀燕。

顏清標表示，他的兒子顏寬恒是盧秀燕的競選總幹事，因此一定要讓盧秀燕當選，否則他很覺得「漏氣」。

林士昌則希望民眾對他的支持也能對兒子林孟令的支持。

林孟令則表示，他跟隨議長林士昌已20年，團隊已爭取到創新服務案件，尤其在教育範圍爭取超過10億以上的經費，他完全承擔團隊的運作，會更加努力打拼。