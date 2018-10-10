整天罵蔡英文 蘇貞昌批侯友宜：選立委就好

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（記者陳心瑜攝）

2018-10-10 13:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天一連成立兩個聯合競選總部，蘇貞昌早上至市議員羅文崇的聯合競選總部成立大會時，表示蘇貞昌也不是一百分，但是就兩個人參選新北市長，沒有第三個人選，市民只能就兩個人比較，一個當過八年縣長，一個當過八年副市長，希望新北市民為未來四年「做出理智判斷」，因為市長是決策者、執行者，替新北向中央溝通和爭取，什麼樣子的市長、就會產生什麼後果。

蘇貞昌更批評對手侯友宜「整天罵蔡英文、賴清德，那選立法委員就好」，選上立委就可以罵蔡英文和賴清德，強調要選會溝通、會爭取資源的人當新北市長，提及自己當台北縣長時，曾經一天打七通電話給行政院長蕭萬長，爭取到122億初期整治基隆河經費，解決汐止淹水問題。

蘇貞昌笑說，自己選市長沒有很多對手，一個對手而已，因為就兩個人參選，不是自己中、就是對手中，因此民眾只能就兩個人比較，不過也很好比，因為兩個人都做過八年。

蘇貞昌也提及自己移山興建雙和醫院，並在永和成立八個地下停車場、多處高灘地停車位等，解決迫切的就醫和交通問題，並承諾未來若當選，將會補助長輩安裝假牙，也會降低垃圾隨袋徵收費用。